Traffico intenso: 18 km di code e rallentamenti sulla A10 tra Finale Ligure e Savona

Liguria. Domenica di spostamenti questo 10 settembre, probabilmente uno degli ultimi dal punto di vista strettamente estivo. E purtroppo non sono mancati disagi alla viabilità autostradale ligure e savonese per il rientro dal weekend e/o dagli ultimi giorni di vacanza nelle riviere di ponente e levante.

Situazione difficile nel pomeriggio di oggi sulla A10, nella tratta di Autofiori, dove si segnalano 18 km tra Finale Ligure e Savona, in direzione Genova e per il bivio con la A6 in direzione Altare, a causa del traffico intenso di queste ore: si segnalano intasamenti all’altezza di Zinola, a Savona, con un km di coda nel collegamento di innesto della A6 verso Torino.

Il congestionamento viario si è originato fin dalle prime ore pomeridiane con i primi rallentamenti da Finale verso Spotorno e a seguire coda di due km tra la stessa Spotorno e Savona: una situazione poi peggiorata per l’aumento del flusso di veicoli in transito.

E ancora: sulla A10, nel tratto finale che passa su ponte San Giorgio, si è verificato un tamponamento a catena tra diverse auto incolonnate. Nessun ferito grave, ma disagi e rallentamenti per diversi chilometri per chi viaggia in direzione di Genova.

Code anche in A26, in questo caso per la presenza dei soliti restringimenti di carreggiata e i lavori di manutenzione delle rete in fase di attuazione: in direzione nord, tra Voltri e Masone, si registrano diversi chilometri di rallentamenti dovuti anche alla presenza massiccia del traffico di rientro dal fine settimana. E sempre sulla A26, le previsioni di Aspi indicano bollino rosso per la giornata di domani, lunedì 11 settembre, in direzione Genova Voltri, con un aumento considerevole dei tempi di percorrenza a causa dei cantieri.

Infine, qualche problema odierno non è poi mancato anche sulla A12, con un piccolo incidente tra Nervi e Genova Est, in direzione di Genova, con conseguenti disagi e rallentamenti per chi è in transito.