Savona. “No al rigassificatore, difendiamo il nostro mare“. Fischi e proteste hanno accolto il commissario straordinario Giovanni Toti oggi presso la sede di Unione Industriali, dove è sarà irmato l’accordo di programma per l’area di crisi industriale complessa savonese.

Continua la protesta contro il ricollocamento della nave Golar Tundra che dalla seconda metà del 2026 sarà trasferita da Piombino (dove ora si trova in porto) a 2,9 km dalla costa di Savona (e 4 km da Vado Ligure).

“Invece che fare la sceneggiata su Facebook, dovrebbe confrontarsi con i cittadini e ascoltare le nostre motivazioni“, ha evidenziato Franco Zunino di Arci Savona, uno dei rappresentanti del Comitato.

Anche gli industriali savonesi, come altre categorie, hanno iniziato a prendere le distanze dal progetto e chiesto di allontanare la nave dalla costa. Diverse le preoccupazioni manifestate dai cittadini contrari: dalla vicinanza alla costa, alle possibili limitazioni e ai timori per l’impatto sull’ambiente marino. Durante una diretta Facebook, ieri pomeriggio, Toti ha risposto ad alcuni dei dubbi sollevati nelle ultime settimane e ha rassicurato che “non avrà impatto sulla flora e sulla fauna ma poi sarà la Via che valuterà”. Il commissario ha chiarito che le eventuali aree di interdizione saranno individuate dalla Capitaneria di Porto.

Questa manifestazione segue quella di martedì pomeriggio in piazza Sisto poco prima della seduta della commissione consiliare straordinaria convocata per porre domande ai tecnici (che non si sono, però, presentati) e la “catena umana” di domenica pomeriggio dal Albissola a Spotorno con 16mila partecipanti. Nel frattempo ieri si sono riuniti per la seconda volta i sindaci del comprensorio interessati.