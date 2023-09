Toirano, acqua non potabile per lavori alla rete idrica: il sindaco De Fezza firma un’ordinanza

Toirano. Rischio di acqua non potabile a causa di lavori urgenti sulla rete idrica, firmata un’ordinanza dal sindaco Giuseppe De Fezza.

“Il gestore del servizio acquedotto, Servizi Ambientali SPA, ci ha segnalato che, nel pomeriggio dovrà essere effettuato un urgente intervento tecnico di manutenzione sulla rete idrica – spiega il primo cittadino in una nota – Tale intervento potrebbe verificare un momentaneo abbassamento delle portate ed una possibile non conformità dei parametri, per cui, a titolo precauzionale, l’emissione di un’ordinanza di non potabilità dell’acqua del civico acquedotto, dall’avvio dei lavori suddetti fino a conclusione dell’intervento tecnico ed alla conseguente verifica delle caratteristiche dell’acqua, successiva alla fine lavori”.

La cittadinanza dovrà utilizzare l’acqua per scopi alimentari solo previa bollitura, dal pomeriggio del di oggi, 7 settembre, e fino a cessazione dello stato di non potabilità, che verrà dichiarato con apposita successiva ordinanza sindacale.