Toirano 2024, Marco Bertolotto pronto a candidarsi sindaco per la terza volta: “Paese senza governo, serve un cambiamento”

Toirano. Marco Bertolotto è pronto a tornare in pista e candidarsi alla carica di sindaco di Toirano.

L’ormai ex primario del Centro Terapia del Dolore e Cure Palliative dell’Asl 2 Savonese ha già ricoperto l’incarico di primo cittadino del paese della Val Varatella in due occasioni, dal 1995 al 1999 e dal 1999 al 2004, ed ora è pronto a correre per il terzo mandato.

Nell’ultimo periodo le voci di un possibile “ritorno in campo” di Bertolotto si sono fatte sempre più forti e insistenti e, anzi, in molti in paese stanno già iniziando a valutare i candidati dando per scontato che uno di questi sarà proprio il medico.

Abbiamo così chiesto al diretto interessato quali siano le sue intenzioni: “Nell’ultimo periodo – spiega a IVG.it – diverse persone mi hanno contattato per chiedermi se fossi disponibile a creare un gruppo e un programma in vista delle amministrative del prossimo anno. Così ci siamo messi al lavoro. Nei prossimi mesi definiremo meglio il progetto”.

Bertolotto, che nella sua carriera politica è stato anche presidente della Provincia di Savona, può contare su “una certa esperienza amministrativa. Inoltre, sono riuscito a mantenere molte relazioni nel mondo politico. Insomma, ci sono tutte le condizioni per riprovarci”.

Secondo Bertolotto nella cittadina “c’è una richiesta forte di cambiamento. In questi ultimi anni il nostro territorio non è stato governato. Il tema su cui lavorare, invece, è quello di ‘Toirano come luogo da vivere’. Occorre valorizzare la sua dimensione di paese”.

Sul fronte opposto, l’avversario più probabile dovrebbe essere Giuseppe De Fezza, che sta per concludere il suo primo mandato da sindaco: “Al momento – spiega De Fezza – mi sto dedicando a portare a termine i progetti già avviati o che abbiamo in procinto di attivare a breve. Penso alla gestione dei fondi Pnrr, ai nuovi cantieri che devono partire (quelli per la rigenerazione urbana o per la sistemazione della Certosa, ad esempio). A settembre scioglierò le riserve e valuterò il da farsi”.