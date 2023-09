Termovalorizzatore in Valbormida, Carcare dice no all’unanimità: “Prendano posizione anche gli altri Comuni”

Carcare. Consiglio comunale unito per dire no al termovalorizzatore in Valbormida. Nell’ultima seduta del parlamentino carcarese è stata votata all’unanimità la mozione presentata dal gruppo di maggioranza contro l’installazione dell’impianto di incenerimento rifiuti che, in base a quanto dichiarato dal presidente della provincia Olivieri, potrebbe avvenire sul territorio valligiano.

Tra le ipotesi ci sono le aree ex Ferrania o ex Comilog a Bragno, frazioni di Cairo Montenotte molto vicine a Carcare. Una posizione che preoccupa l’amministrazione che ieri sera ha voluto seguire l’esempio di Cosseria e dare un forte segnale di contrarietà al progetto.

“Inviteremo anche gli altri Comuni della Valbormida a fare lo stesso – dichiara il sindaco Rodolfo Mirri – questa mozione non ha alcun indirizzo politico ma è importante approvarla per il bene di tutti i valbormidesi. La valle infatti ha già dato con il Biodigestore e una serie di aziende altamente inquinanti, è ora di dire basta e farlo insieme. Bisogna puntare su un’industrializzazione di qualità e non su questi impianti che portano problemi e non aiutano nemmeno a livello occupazionale”.

Il primo cittadino poi aggiunge: “Dobbiamo farci sentire con le istituzioni prima che venga presa la decisione, altrimenti sarà più difficile. Anche perché c’è la possibilità che il termovalorizzatore venga installato a Genova, dove dovrebbe essere”.

D’accordo Alessandro Ferraro, capogruppo di “Insieme per Carcare”: “Un investimento non necessario al territorio. Non accettiamo che il rifiuto indifferenziato di Genova venga smaltito in Valbormida, non è un discorso di egoismo ma di virtuosismo. La valle è la più virtuosa nel ciclo del rifiuti e non dobbiamo essere penalizzati dalle negligenze di Savona e soprattutto di Genova”.

Motivi che hanno spinto anche il gruppo di minoranza a votare a favore della mozione: “Dispiace solo che lo stesso non sia avvenuto quando hanno deciso di installare ai confini di Carcare il Biodigestore e la Zincol – sottolinea Ferraro – allora c’è stato solo silenzio, quindi spero che non si faccia strumentalizzazione politica su questa questione”.

I MOTIVI DEL NO AL TERMOVALORIZZATORE

Impatto negativo sull’ambiente, aumento dell’inquinamento e del traffico veicolare, nessun risparmio sulla Tari e manodopera necessaria quasi pari a zero. Sono questi in sintesi i motivi elencati nella lunga analisi contenuta nella mozione volta a spiegare gli effetti negativi che il termovalorizzatore avrebbe sul territorio e come la Valbormida non sia la location adatta per ospitarlo.

“Nel processo di incenerimento si producono scorie, polveri e fumi, che vanno a loro volta trattati e/o smaltiti in discarica – si legge nel documento – Nei pressi di impianti di incenerimento/termovalorizzatori, è stato rilevato l’aumento della concentrazione di alcune sostanze pericolose (in particolare metalli pesanti) nel terreno e nelle piante, che possono entrare nella catena alimentare tramite bioaccumulo. L’impatto più’ significativo risulta però quello delle emissioni di anidride carbonica, gas climalterante, che va a contribuire all’aumento globale delle temperature e alla crisi climatica in atto. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), incentrato sull’obiettivo della economia circolare e sulla lotta ai cambiamenti climatici, infatti non vede con favore la termovalorizzazione”.

“Anche gli inceneritori di ultima generazione hanno un impatto sull’ambiente e, nonostante i sistemi di filtraggio più moderni, emettono sostanze tossiche, come diossine, idrocarburi policiclici aromatici e furani. Nonostante, nella maggior parte dei casi, siano stati installati inceneritori nuovissimi e considerati tra i più avanzati del punto di vista tecnologico, il dato empirico è lo stesso: dove si sono i termovalorizzatori, i valori di particolari sostanze inquinanti sono più alti. Le problematiche ambientali causate da un cosiddetto termovalorizzatore sul nostro territorio andrebbero perciò ad aggravare la situazione di pesante inquinamento atmosferico attualmente presente, incrementando i rischi di ulteriore diffusone di gravi patologie oncologiche, ematiche e cardiologiche che già oggi determinano una percentuale di malattie e morti ben superiori alla media ligure (senza scendere nel dettaglio basta ricordare i dati riportati dalla sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato – che ha rigettato l’impugnazione promossa da Italiana Coke contro l’ AIA della Provincia di Savona – che così recita: “il territorio di Cairo Montenotte e della Valbormiba presenta marcate incidenze di patologie tumorale e linfomi – mortalità maschile dovuta a tumore dello stomaco più alta del 90% della media regionale e del 70% in più per la popolazione femminile). Senza contare che un ulteriore aggravamento sarebbe causato dall’aumento enorme del traffico veicolare legato al trasporto dei rifiuti all’impianto”.

“Non varrebbe pure la famigerata legge di compensazione: più inquinamento uguale migliore economia. I moderni impianti sono quasi totalmente automatizzati e richiedono poca manodopera e la nuove normative europee non consentono neppure più le compensazioni economiche, che un tempo determinavano uno sgravio dei tributi, legati al ciclo di raccolta e trattamento dei rifiuti, per i cittadini”.

“Inoltre i termovalorizzatori dovranno pagare una tassa per ogni tonnellata di CO2 che emetteranno. Questo meccanismo peserà di almeno 80 euro per tonnellata di rifiuti da trattare, andando ad aumentare i costi di esercizio e, in ultima analisi, non facendo risparmiare i cittadini sulle imposte dei rifiuti”.

Nella mozione viene poi evidenziato come la Valbormida sia particolarmente virtuosa riguardo la raccolta differenziata rispetto a Genova: “La percentuale di raccolta differenziata in Liguria nel 2021 è stata del 55,70%, dato nettamente appesantito verso il basso dalla raccolta nella città di Genova, che conta quasi il 50% dei residenti in Liguria, ma ha una percentuale di raccolta differenziata di appena il 39,92%. Il resto della regione raggiunge tranquillamente le percentuale del 65%, limite minimo fissato dalle norme europee e nazionali, con comuni che ottengono risultati eccellenti alloro all’80%. In questo contesto i 21 comuni della Valbormida sono decisamente virtuosi e si attestano al 74,33% di raccolta differenziata”.

“Pure con l’aggravio dello scarso apporto di Genova, i rifiuti indifferenziati prodotti in regione nel 2021 hanno raggiunto un quantitativo di 279.395 tonnellata, ben al di sotto del quantitativo incenerito ad esempio nell’impianto di Torino (500.000 tonnellate) e tale da far presumere che un eventuale inceneritore in Liguria, per poter ammortizzare gli enormi investimenti di realizzazione, avrebbe bisogno di un notevole apporto di rifiuti da altre regioni”.

“Restando nell’ambito di un mero calcolo economico – si legge ancora nella mozione – si rileva inoltre che gli inceneritori esistenti in Italia ed in Europa sono stati tutti realizzati in prossimità o addirittura a ridosso dei centri delle grandi città (Copenaghen-Stoccolma-Vienna-Berlino-Monaco di Baviera-Londra-Torino-Brescia-Parigi-Dublino-ecc.). Questo per due ragioni fondamentali: i costi di trasporto (il rifiuto è una “merce” povera ed il trasporto incide notevolmente sul costo totale); l’inquinamento atmosferico (un trasporto massiccio comporta un movimento enorme di mezzi che producono essi stessi inquinamento)”.

“Ne deriva che la costruzione di un termovalorizzatore in Liguria sarebbe economicamente ingiustificato (costerebbe molto meno introdurre un efficiente servizio di raccolta differenziata a Genova ed in quei comuni ove non è ancora presente – le direttive della Comunità Europea tendono ad annullare le indennità gratuite e ad introdurre anche per questi impianti la carbon tax). Ancora meno giustificato sotto l’aspetto economico sarebbe la realizzazione di un impianto in Valbormida, cioè a 75/80 chilometri di distanza dal maggior produttore di rifiuti (la città di Genova). Con la realizzazione di tale impianto i comuni, e conseguentemente i cittadini, non avrebbero neppure un risparmio economico, ma rischierebbero di veder accrescere le attuali spese”.