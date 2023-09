Termovalorizzatore a Cairo: per il sindaco “sì quando diminuirà l’impatto ambientale”, per la minoranza “né ora né mai“

Cairo Montenotte. Durante il consiglio comunale maggioranza e minoranza ci hanno provato, ma il tentativo di fare fronte comune sul tema del termovalorizzatore a Cairo non è riuscito. Troppo divergenti le posizioni. Da una parte il sindaco Lambertini e la sua giunta che si dicono contrari, ma allo stesso tempo aprono le porte al progetto nel caso in cui “la situazione ambientale torni a livelli accettabili”. Dall’altra invece i due gruppi di opposizione (Più Cairo e Cairo in Comune) che non vogliono il termovalorizzatore in Valbormida “né ora, né mai”.

Un punto questo che ha impedito il parlamentino cairese di arrivare ad una decisione condivisa e unanime (le due mozioni della minoranza sono state respinte dalle maggioranza con 9 voti contrari e un astenuto), come avvenuto invece a Carcare e Cosseria. Nonostante la volontà iniziale, come dichiarato dalle parti, fosse quella di trovare un accordo, “per dare un segnale forte, di un consiglio comunale unito sull’argomento”.

A non convincere la minoranza, però, la lettera scritta dal sindaco Lambertini. Lettera che il primo cittadino ha inviato ai tutti gli altri colleghi della Valbormida con l’obiettivo di realizzare un documento unico e condiviso. I dubbi dell’opposizione riguardano in particolare il passaggio in cui viene evidenziato: “fino a quando il ‘carico ambientale’ in Valle non sarà riportato, in modo concreto, costante e definitivo, a livelli di assoluta garanzia per la salute pubblica di tutti i cittadini, non ci sarà spazio né per valutare né tantomeno per accettare un progetto di realizzazione di un termovalorizzatore, o di altre aziende chimiche, sul territorio della Valbormida”.

In sostanza una posizione contraria ma che non preclude in futuro alla possibilità di realizzare in Valbormida un termovalorizzatore. E questo aspetto non è stato accettato dall’opposizione.

Più Cairo: “No all’inceneritore neppure se l’inquinamento di questa valle diminuisse”

“Si tratta di una questione di merito su cui non siamo d’accordo, non siamo disponibili ad accettare un inceneritore neppure se l’inquinamento di questa valle diminuisse – dichiara Fulvio Briano, capogruppo di Più Cairo – Questo territorio è stato storicamente talmente compromesso a livello ambientale che qui non deve essere installato, senza se e senza ma. Su questo argomento non riesco a trovare una mediazione”.

I consigliori Alberto Poggio e Fulvio Briano

Briano poi ha aggiunto: “Questo territorio ha un livello di differenziata tale che è quello in Liguria che ha meno necessità di questo impianto, Genova è la città che produce più indifferenziata e deve pensare ad installarlo sul suo territorio. Lo stesso sindaco Bucci ha dichiarato che il termovalorizzatore deve essere realizzato a Scarpino”.

“Perchè bisognerebbe aprire le porte a questo impianto se uno ha raggiunto un buon risultato abbassando l’impatto ambientale? – si domanda il consigliere di Più Cairo Alberto Poggio – Fermiamoci ad un no, abbiamo fatto vedere che un’alternativa c’è, una differenziata spinta che funziona e ha dato i suoi risultati. Chi non la vuole seguire, si prenda in carico il termovalorizzatore”.

Cairo in Comune: “Serve un no politico di tutto il consiglio, ma Cairo non riesce ad essere unita”

D’accordo con Più Cairo il gruppo Cairo in Comune: “In Valbormida abbiamo raggiunto livelli di riciclo molto alti, è Genova a produrre la maggior parte dei rifiuti, quindi sono d’accordo con Briano e con Bucci – afferma Silvano Nervi – Per me un inceneritore non ha necessità di essere fatto, ma se proprio lo vogliono fare lo facciano a Genova. Non avrebbe senso portare i rifiuti a fare giri turistici, tra l’altro il trasporto costa pure tantissimo”.

I consiglieri Silvano Nervi e Giorgia Ferrari

Il capogruppo Giorgia Ferrari sottolinea: “Se si riuscisse a ridurre inquinamento ce lo meriteremmo, non capisco perché tenere una porta aperta e non prendere una posizione netta. Bisogna dire un no politico prima che sia troppo tardi. Dispiace che Cairo non riesca ad essere unita mentre altri comuni anche più piccoli hanno approvato una mozione condivisa”.

Il sindaco Lambertini: “Se il carico ambientale fosse a livelli accettabili, mi siederei ad un tavolo per discutere del termovalorizzatore”

“Il problema dell’inquinamento che abbiamo oggi lo abbiamo da 40 anni, e ciò avrebbe dovuto precludere in passato all’insediamento di altre aziende inquinanti, penso ad esempio alla Zincol o al Biodigestore, invece così non è stato – afferma il sindaco Paolo Lambertini – Non capisco perché allora dai tre consiglieri che oggi si lamentano c’è stata un’apertura e oggi invece non c’è”.

La maggioranza

Replica Briano: “La Zincol inquina zero e dà 50 posti di lavoro (lo dice o studio della Seveso Ter) e il Biodigestore è stato fatto per trattare l’umido della spazzatura della provincia di Savona e non ha emissioni inquinanti. Il sindaco si metta a studiare prima di fare certe dichiarazioni”.

Tornano al termovalorizzatore, Lambertini commenta: “Non sono concettualmente contrario al termovalorizzatore, non lo ritengo un impianto deteriorante dal punto di vista ambientale. Detto questo, però, la Valbormida è satura e al momento non è possibile aggiungere nemmeno una goccia al bicchiere. Se la situazione ambientale dovesse invece tornare a dei livelli accettabili, allora credo che sia doveroso quantomeno sedersi ad un tavolo per discutere dell’impianto”.

E poi aggiunge: “Sono convinto che questo impianto sarò fatto a Genova. Ricordo che stiamo facendo una discussione meramente teorica se fosse pratica, qualcuno ci avrebbe presentato il progetto, cosa che ora nessuno ha fatto, ne parliamo da un anno e in un anno non è successo niente”.

L’argomento è entrato di nuovo nel dibattito politico e non solo, dopo le dichiarazione del presidente della Provincia Pierangelo Olivieri che ha affermato come la possibilità di un termovalorizzatore a Cairo era tra le ipotesi e che a breve sarebbe stato avviato l’iter per discuterne.

“Il fatto che il presidente Olivieri abbia rilasciato questa intervista senza prima informare il sindaco di Cairo, nonché suo consigliere all’ambiente in Provincia, è una cosa grave”, evidenzia Briano. E su questo è d’accordo Lambertini: “Quella del presidente è stata un’uscita fuori luogo, ci siamo immediatamente confrontati e io sono subito intervenuto per frenare ogni iniziativa. Detto questo voglio ricordare che il fatto che la realizzazione di un termovalorizzatore sia nel piano regionale, non significa che per forza che debba essere realizzato a Cairo”, conclude il sindaco.