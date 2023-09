Termovalorizzatore a Cairo? Dopo l’annuncio del possibile insediamento si alzano gli scudi contro il progetto

Val Bormida. Si preannuncia un autunno molto caldo per i valbormidesi: la realizzazione di un nuovo termovalorizzatore sul territorio cairese, che fino a poco tempo fa sembrava solo un’ipotesi, sta prendendo forma, ovvero, è di un paio di giorni fa l’annuncio del presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri, in merito alla probabile costruzione dell’impianto in Val Bormida secondo quello che è il piano regionale in materia di rifiuti.

Dunque oltre al rigassificatore di Vado Ligure, sul cui progetto sta imperversando la polemica, ora anche un’altra tegola cade sulla testa dell’entroterra savonese, visto che entrambi avranno ricadute, seppur di natura diversa, sul territorio.

Quello che è certo è che la Regione ha scelto il savonese per insediare due impianti indubbiamente utili per il fabbisogno energetico, (gas e corrente elettrica), ma entrambi non sono graditi per l’impatto ambientale che potrebbero avere.

Nelle ultime ore sui social si stanno scatenando i contrari. Specie per l’inceneritore di rifiuti, che dovrebbe essere realizzato a Ferrania, dove esiste già un Biodigestore che crea non pochi problemi sul piano di miasmi e aria irrespirabile.

A dirsi contrari sono i sindaci di Cairo e Carcare, Paolo Lambertini e Rodolfo Mirri, ma anche centinaia di cittadini che continuano a reclamare un ospedale, non certo un altro sito industriale discutibile sul piano ambientale. Un altro slogan ricorrente, “non siamo la pattumiera della Liguria”, per indicare il diniego contro il processo di smaltimento dei rifiuti in un’area già fortemente compromessa.

Molto acceso il dibattito da parte del gruppo consigliare di minoranza “Cairo in Comune”, che sottolinea: “Il 29 novembre scorso abbiamo presentato un’interrogazione in Consiglio Comunale sull’argomento e abbiamo ricevuto dal Sindaco una risposta vaga. Nel Consiglio Comunale del 27 aprile di quest’anno abbiamo presentato una mozione chiedendo ai consiglieri di votare affinchè al territorio di Cairo ed ai cairesi, vista la già tragica situazione ambientale, fosse almeno risparmiata l’installazione di un inceneritore. Naturalmente Il Sindaco e la sua maggioranza l’hanno bocciata, affermando che non si può votare un documento solo su presunte illazioni e senza un progetto concreto”, scrivono i consiglieri Giorgia Ferrari e Silvano Nervi.

Nei prossimi giorni si conosceranno le azioni a difesa del territorio che molti sono pronti ad organizzare. La mobilitazione, infatti, sembra partita per avere, innanzitutto chiarimenti e informazioni, ma, in particolare, il fronte del no al termovalorizzatore si sta ingrossando, specie tra gli abitanti di Cairo e Carcare.

È di ieri, inoltre, la nota di Cgil, CISL e UIL sull’ennesima “scoperta di progetti inerenti il territorio tramite la stampa. Il sindacato confederale savonese in questi anni ha costruito diverse “piattaforme” con progetti, idee, proposte di sviluppo che ha messo a disposizione della Politica savonese, ma più in generale del territorio, con l’obiettivo di fare convivere sempre di più le diversificate realtà del territorio e migliorare l’economia savonese, soprattutto la qualità dell’occupazione. A fine 2022 abbiamo fortemente voluto “costituire” il tavolo dello sviluppo economico savonese (che comprende tutti i 69 Sindaci, tutte le associazioni datoriali e l’ente Provincia) con l’obiettivo di discutere e concordare una linea comune sui temi generali (sviluppo, infrastrutture, sanità, etc etc ). Tale responsabilità, la nostra, viene costantemente bypassata non accettando questo tipo di rapporto e confronto“.

“Regione Liguria e Provincia di Savona – proseguono i sindacati – utilizzano un metodo che non può più essere accettato dal sindacato confederale savonese perché esclude invece di includere, lo dimostra l’ennesima questione legata al modello di sviluppo del territorio; l’altro ieri per i cassoni x la diga foranea di Genova, ieri è accaduto per I depositi Gnl a Vado e il Rigassificatore e oggi apprendiamo dal Presidente della Provincia attraverso la stampa locale del progetto sul termovalorizzatore. Il sindacato confederale non intende più essere soggetto che lo si interpella solo quando viene comodo o non si riescono a governare i processi. Esiste una responsabilità politica e amministrativa di coinvolgere tutti i soggetti portatori di interessi e rappresentanti del territorio prima di prendere qualsiasi decisione, la democrazia prevede la discussione e la partecipazione e non il contrario”.