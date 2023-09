Tenta di rubare in un supermercato, i poliziotti lo fermano: lui li insulta e danneggia l’auto di servizio, arrestato

Savona. Ieri pomeriggio i poliziotti delle Volanti hanno arrestato un quarantenne con l’accusa di violenza, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e tentato furto.

Gli agenti sono intervenuti a seguito di una segnalazione dell’addetto al servizio antitaccheggio di un negozio di alimentari. Qui un uomo aveva cercato di oltrepassare le casse con due bottiglie di superalcolici, nascoste nello zaino, senza effettuarne il pagamento. L’addetto ha tentato di fermare l’uomo invitandolo a consegnare quanto asportato, ma a quel punto il 40enne ha tentato la fuga, prontamente interrotta dai poliziotti immediatamente giunti sul posto.

All’arrivo delle Forza dell’Ordine, l’uomo, uno straniero senza fissa dimora, con precedenti per spaccio e altri reati specifici, ha iniziato ad agitarsi sempre di più minacciando, insultando e opponendo resistenza agli operatori, ed infine danneggiando anche l’auto di servizio.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto e, nel corso della mattinata, sarà condotto nelle aule del Palazzo di Giustizia per il giudizio di convalida con rito per direttissima.