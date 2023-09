Surfista e barca in balia delle onde: doppio soccorso in mare nel savonese

Savona/Albisola S. Doppio intervento di soccorso in mare nel pomeriggio di oggi nel savonese, a seguito di condizioni meteo-marine difficoltose che hanno mobilitato personale dei vigili del fuoco e della Guardia Costiera.

Il primo si è verificato a largo delle acque di Albisola Superiore, di fronte ai Bagni Ondina, dove una imbarcazione a remi non riusciva a rientrare a riva per le onde e la forte corrente. La segnalazione è arrivata anche dai bagnanti che si trovavamo sulla spiaggia.

I soccorritori sono prontamente intervenuti riuscendo a trainare il mezzo nautico fino al litorale, senza conseguenze per gli occupanti.

A seguire altra azione di soccorso nel tratto di mare davanti al quartiere di Zinola, a Savona: questa volta a rimanere in difficoltà è stato un surfista, che non riusciva più a rientrare, con il rischio di essere spinto ancora più a largo.

Scattato l’allarme la persona in balia del forte moto ondoso è stata tratta in salvo: per lui solo spavento, ma non è stata necessaria alcuna cura a parte dei sanitari.