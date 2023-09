Sup Team Savona, due argenti per Sara Oddera in Slovenia

Savona. Ancora soddisfazioni per Sara Oddera del Sup Team Savona che torna dalla Slovenia con due medaglie d’argento.

Lo scorso weekend, infatti, l’atleta savonese ha gareggiato alla “Adria Sup Challenge”, tappa del circuito Sup Alps Trophy che si è svolta nel mare di Koper (Capodistria). Nove le nazioni presenti alla manifestazione e oltre 100 gli atleti in gara.

Sabato (2 settembre) Oddera ha affrontato la long distance di 12 km che prevedeva partenze separate fra uomini e donne. In questa prova la savonese ha conquistato un ottimo secondo posto nella categoria Master 50+ ed un sesto posto assoluto in un circuito di 3 km da ripetere quattro volte.

La domenica è stata la volta della Technical race di 5 km (in due giri da 2,5 km), in cui le concorrenti si sono sfidate in molteplici giri di boe. La portacolori del Sup Team Savona ha ottenuto ancora un secondo posto nella Master 50+ e un sesto assoluto.