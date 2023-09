Su YouTube il primo singolo del duo savonese Acqueverdi: “I notturni”

Savona. Da domenica 10 settembre è disponibile su YouTube il video de “I notturni”, il singolo di presentazione del disco del duo italiano Acqueverdi, attivo dal 2019. Come suggerisce il testo, il brano parla delle varie sfumature della vita, a partire da stati d’animo tra di essi contrastanti (il non sentirsi adeguati, il sentirsi fragili ma anche forti) fino ad arrivare a far fronte alle proprie paure interiorizzandole, per poi superarle.

Il testo e la voce di Arianna Vallarino, di origini albisolesi e la chitarra di Antonio Molinari, di Millesimo, restituiscono un pezzo che risulta essere un mix di influenze ad artisti che loro stessi preferiscono non rivelare per lasciare all’ascoltatore varie considerazioni.

La cantautrice e il musicista, da un anno a questa parte, stanno lavorando al loro primo album, ormai concluso, che si intitola Diamanti. “I notturni” è una delle nove tracce inedite contenute nel cd (esiste anche una traccia numero dieci che però è una cover); è un percorso dove la musica e l’arte si incontrano per portare racconti, viaggi e storie dal mondo interiore di questi due artisti che altrimenti sarebbero andate perdute.

Il video è stato girato nel castello di Millesimo, in accordo con il Comune, sotto la regia della produzione BulkMedia. Il Mix e il mastering sono invece a cura di Fabrizio Barale, fonico di origini cuneesi, famoso per avere militato in precedenza come chitarrista per Ivano Fossati.