Street food, sagre, concerti e spettacoli: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Settembre inizia all’insegna di tantissimi appuntamenti golosi, musica, teatro, mostre e cultura per regalare ore all’insegna di divertimento e relax sia nelle località costiere che dell’entroterra. Ma ora entriamo nel dettaglio e scopriamo cosa ci aspetta in questo primo fine settimana settembrino!

SAVONA STREET FEST

Dal 1° al 3 settembre si svolgerà, nell’area di Piazzale Eroe dei Due Mondi, la seconda edizione del Savona Street Fest: festival multidisciplinare che unisce il “mondo street” in un evento annuale di musica, danza, arte e sport.

Nella sua seconda edizione vedrà attività divise su tre giorni, tre contest e tantissimi ospiti. Grande novità la nuova area street food con stand direttamente dal Mercato Europeo.

FESTA DI SANT’ANTONIO A CASANOVA

Venerdì 1 e sabato 2 settembre a Casanova Lerrone ci sarà la festa di Sant’Antonio con musica e stand gastronomici. Le cucine apriranno entrambe le serate dalle 19. Ad animare la festa venerdì 1 ci penserà Macho, mentre sabato 2 ci sarà Fabio Cozzani.

FESTA DELL’AGRICOLTURA A CALIZZANO

Sabato 2 e domenica 3 settembre a Calizzano, in zona Ciminiera, torna la Festa dell’Agricoltura, il raduno parto a tutti i mezzi agricoli e forestali (targati e assicurati) che arriva alla seconda edizione.

La festa inizia sabato 2, alle 19.30, con l’apertura delle cucine, mentre alle 22 ci sarà il dj night con Di Leo-Judici.

Domenica 3, invece, si comincia alle 9.30 con ritrovo ed iscrizioni presso le Ciminiere; alle 11 giro panoramico e sfilata; alle 12.30 benedizione dei trattori; alle 13 apertura cucine con prodotti a km 0; alle 15 inizio giochi con il tiro del carro e stima del peso; alle 17.30 premiazione.

SAGRA DEL CINGHIALE A STELLANELLO

Domenica 3 settembre torna a grande richiesta a Stellanello, sulla strada provinciale Alassio-Testico, la “Sagra del Cinghiale”, che quest’anno arriva alla sua 46esima edizione. Un appuntamento da non perdere che prevede una degustazione di cinghiale e altre specialità locali dalle 12.30 alle 24, ma anche intrattenimento musicale e la Santa Messa.

L’evento religioso sarà celebrato alle 11 presso la Parrocchia dei Santi Cosma e Damiano. La sera divertimento assicurato con l’orchestra Rossella che farà danzare tutti. Il servizio della sagra è interamente al coperto.

BORGO CASTELLO DIVENTA IL “BORGO DEI POETI”

Sabato 2 settembre Borgo Castello a Loano tornerà ad essere “Il borgo dei poeti”. A partire dalle 21 i lettori Fabio Barricalla, Vera Bonaccini, Laura Casnaghi, Stefania Fiore, Franca Fioravanti, Paola Fortunato, Roberto Marzano, Anastasia Moreno, Mauro Pinzone, Sergio Olivotti, Bruno Rullo e Valentina Zingarno cercheranno di rispondere alla domanda “La poesia salverà il mondo?” con performance, allestimenti e reading che vogliono esaltare il ruolo della poesia “come forma di condivisione della bellezza del mondo e nostra”. La serata sarà arricchita dalle installazioni artistiche di Marina Guidotti.

L’ingresso è libero.

GRAN FINALE PER IL “FORTE DEGLI ARTISTI”

Gran finale per “Il Forte degli Artisti 2023” di Finale Ligure, il Festival di teatro itinerante di Baba Jaga Arte e Spettacolo che, anche quest’anno, ha animato Forte San Giovanni, splendida fortezza seicentesca affacciata su Finalborgo, riportando al centro le voci dei luoghi e gli sguardi degli artisti. Tra le tante novità di questa edizione, quella di aver proposto l’ingresso gratuito per lo spettacolo “I custodi del Forte”: i posti sono, però, limitati ed è obbligatoria la prenotazione tramite il sito www.teatrodelleudienze.org

AL SANTUARIO SI CHIUDE IL FESTIVAL INTERNAZIONALE MANDOLINISTICO

Terzo e ultimo appuntamento del Festival Internazionale Mandolinistico. Il 2 settembre in piazza Santuario N.S. di Misericordia di Savona arriva la storica orchestra a plettro di Ferrara “Gino Neri 1898” con la partecipazione del solista Carlo Aonzo. Il concerto sarà un omaggio ai compositori e ai virtuosi interpreti che hanno celebrato la tradizione classica del mandolino italiano: da Niccolò Paganini a Giuseppe Anelli, da Raffaele Calace a Ugo Bottacchiari.

Il concerto inizia alle 21,30 e sarà ad ingresso gratuito.

AUTO E MOTO D’EPOCA A TOIRANO PER IL TROFEO BETTI

Il paese di Toirano ospita domenica 3 settembre il quarto Trofeo Renzo Betti per auto e moto d’epoca. Ad organizzare l’evento è Mirella Giorgi in collaborazione con il Comune ed il supporto del club Ruote D’epoca Riviera dei Fiori di Villanova d’Albenga.

Il trofeo è dedicato alla memoria del marito Renzo Betti. E’ stato un personaggio molto stimato a Toirano, e in tutta la Riviera Ligure, sia per la sua passione sportiva, corridore di slalom con prototipi, ma soprattutto per la sua passione per le auto storiche e d’epoca.

CONCERTO ALL’ALBA A VARAZZE

Il 3 settembre 2023 alle ore 06:40, sul Molo Marinai d’Italia di Varazze, si terrà l’ultimo dei concerti all’alba organizzati da Marea Management. Rocco Parisi, uno dei maggiori innovatori della tecnica del clarinetto basso al mondo, si esibirà insieme al varazzino Mattia Rizzuti e Andrea Mineccia. Il Rocco Parisi’s Clarinet Trio propone un repertorio leggero e divertente che spazia dalla musica classica alla musica da film, con frequenti incursioni nella musica leggera e popolare.

Ingresso gratuito senza prenotazione.

