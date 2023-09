Strano incontro sull’autobus: ragazzo sale con un pitone sulle spalle

Liguria. Sali sull’autobus, ti guardi intorno in cerca di un posto a sedere, quando ti accorgi che a bordo non ci sono solo persone ma anche un’animale piuttosto insolito da incontrare su un mezzo pubblico, ovvero un pitone, che giace sulle spalle del suo proprietario.

È questo quanto successo ieri sera (6 settembre) sul bus 18 a Genova e sicuramente qualche passeggero un po’ di timore lo ha provato. A documentare l’episodio è stata proprio una donna che si trovava sul bus.

E se è vero che tutti gli animali d’affezione possono viaggiare gratis sul bus grazie alla sperimentazione del Comune, resta il dubbio se sia lecito trasportare un serpente su un mezzo pubblico senza alcun contenitore protettivo.

Un episodio simile era successo anche a luglio a Savona, quando un ragazzo è salito sul bus 3 con un serpente sul braccio. E se in quel caso era con il suo proprietario, lo stesso non è accaduto pochi giorni più tardi quando un altro serpente è stato avvistato all’ingresso del portone di un condominio in corso Tardy e Benech. L’animale è stato poi catturato dai vigili del fuoco all’interno di una guida dell’ascensore.