Statuto comunale di Albenga, la maggioranza replica a Ciangherotti: “Ricostruzione falsa, ennesima brutta figura della minoranza”

Albenga. L’amministrazione comunale di Albenga replica alle dichiarazioni del capogruppo di Forza Italia, Eraldo Ciangherotti, rispetto alle modifiche allo statuto comunale.

“La minoranza albenganese, attraverso il suo uomo immagine, non perde occasione per lagnarsi di qualsiasi progetto che questa amministrazione presenti, salvo poi collezionare una serie di pessime figure (dalle provocazioni sui migranti ai consigli in piazza) salvo poi vergognarsene quando c’è occasione di discuterne vis a vis senza celarsi dietro la tastiera, arrivando, per giusta vergogna, a rinnegare se stessi e rinnegandosi l’un l’altro”.

“Il progetto di revisione dello Statuto è partito diversi mesi fa e per questa ragione, smentiamo seccamente la falsa ricostruzione raccontata da Ciangherotti. In merito ai presunti profili d’incostituzionalità, informiamo il consigliere di minoranza che il progetto di statuto è stato redatto prendendo ad esempio altri statuti comunali, in primis Bologna e Jesi, insieme alla dottoressa Nerelli, segretario generale del comune di Albenga, senza che venissero proposte modifiche incostituzionali o contra legem”.

“Questa maggioranza, per spirito costruttivo e di collaborazione, ha chiesto la convocazione di una commissione capigruppo per provare ad esporre le proprie proposte, che riguardano diversi temi. Da come è iniziato il discorso, con le solite polemiche di Ciangherotti&Co, sarà sicuramente cosa vana”.