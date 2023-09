Liguria. Nessuna sorpresa: il Consiglio regionale della Liguria dice sì (a maggioranza) al rigassificatore davanti alle coste savonesi. Bocciata la risoluzione della minoranza che esprimeva contrarietà sul progetto e impegnava la giunta Toti a farsi avanti col Governo per ottenere la sospensione dell’iter autorizzativo. Approvato invece, con 19 voti favorevoli e 12 contrari, un ordine del giorno unitario della maggioranza che, ribadendo la necessità dell’operazione Golar Tundra e impegnando a mantenere costante il confronto sul territorio, chiede genericamente “adeguate risorse per la realizzazione di opere di accompagnamento destinate a infrastrutture e progetti di valorizzazione del territorio savonese“.

È il bilancio di una seduta infuocata nell’aula di via Fieschi, segnata dalla rumorosa presenza sugli spalti di una delegazione dei manifestanti arrivati stamattina dal Savonese per gridare a Genova il proprio “no”. Tra loro anche i sindaci di Quiliano (Nicola Isetta), Spotorno (Mattia Fiorini), Noli (Ambrogio Repetto) e Bergeggi (Nicoletta Rebagliati). Più volte sono partiti applausi dopo gli interventi dei consiglieri di opposizione e uno striscione con la scritta “No fossili, no rigassificatore” è stato esposto dopo l’intervento del presidente Giovanni Toti.

Il dato politicamente rilevante è offerto dalla Lega: il capogruppo Stefano Mai ha infatti ritirato l’ordine del giorno con cui si impegnava Toti a chiedere al governo “almeno un miliardo di euro per opere di accompagnamento“, ma anche “cospicue agevolazioni sulle bollette energetiche di famiglie e imprese residenti nei Comuni del territorio interessato dal progetto” e pure “ad attivarsi affinché il tracciato delle tubature per il trasporto del Gnl non vada a interferire con le varie coltivazioni di pregio presenti sul territorio”. Alla fine, complice l’intervento del capogruppo totiano Angelo Vaccarezza, ha prevalso la linea della compattezza (nonostante le diverse posizioni assunte a livello locale) e sono sparite le rivendicazioni specifiche avanzate ieri dal consigliere ponentino.

“C’è l’impegno a un costante confronto con il territorio, a individuare, come abbiamo chiesto, risorse per realizzare opere di accompagnamento per tutte le comunità coinvolte dal progetto – ha spiegato Mai -. Mi è stata poi garantita la modifica del tracciato a terra, che preserverà le aree agricole interessate da coltivazioni di pregio come l’albicocca di Valleggia e la granaccia. Non è la Lega che deve stabilire se il tipo di impianto e la sua collocazione sono i migliori, ma ci saranno ben 59 autorevoli enti a rendere i pareri tecnici e i sindaci avranno la possibilità di esprimersi all’interno delle conferenze di servizi. L’Italia ha bisogno di gas, la Liguria si è data disponibile per ospitare il rigassificatore e aiutare il Paese. Noi abbiamo chiesto semplicemente che anche l’Italia ci aiuti”.

Nell’ambito della seduta, con 12 voti a favore (minoranza) e 19 contrari è stata respinta la risoluzione presentata da Alberto Arboscello (Pd-Articolo Uno), e sottoscritta da tutti i gruppi di minoranza, che impegnava la giunta a trasmettere al Governo la contrarietà del Consiglio regionale all’ipotesi progettuale di ricollocazione dell’impianto di rigassificazione e ad invitarlo ad assumere le determinazioni conseguenti a partire dalla sospensione dell’iter autorizzativo. Nel documento si rilevava che il trasferimento da Piombino a Vado della Golar Tundra avrebbe motivazioni meramente politiche, in quanto sono escluse ragioni di carattere tecnico ed emergenziali, e che, al contrario di quanto dichiarato dal presidente della Regione Giovanni Toti, il sito indicato dal progetto presentato da Snam non è indicato in nessun Piano nazionale, tantomeno quello sul Gnl, e che l’area portuale di Savona e Vado non ha un piano di emergenza esterno portuale e un rapporto di sicurezza portuale.

Rigassificatore, protesta in Regione

“Basta, basta, basta. Savona non può essere il posto dove finisce tutto quello che non sapete dove mettere e che Bucci non vuole, basta schiaffi al territorio savonese“, sono le parole pronunciate in apertura di seduta da Roberto Arboscello, consigliere del Pd che ha parlato a nome di tutta l’opposizione, unico eletto nel collegio savonese tra le fila dell’opposizione. “Non sono solo le forze politiche a esprimere contrarietà al progetto, ma anche associazioni, comitati, sindacati, enti locali, categorie economiche, balneari, albergatori, commercianti, unione industriali, persino il vescovo di Savona – ha ricordato Arboscello -. Un intero territorio chiede rispetto: quando si approvano ordini del giorno all’unanimità (a Savona e Bergeggi, ndr) decade ogni tipo di alibi di strumentalizzazione politica”.

Poi si è rivolto a Toti: “Presidente, è rimasto solo nel fortino, nessuno ha speso una sola parola a suo favore, le persone a lei vicine politicamente si sono espresse contro o nella migliore ipotesi tacciono perché sono in forte imbarazzo. È comprensibile. Mi chiedo perché non prendere atto delle volontà chiare di un territorio che lei ha scelto di sacrificare e vendere per un suo personalissimo interesse politico. Mi chiedo perché continuare a imporre una decisione calata dall’alto senza alcuna condivisione coi territori. Lei non sta chiedendo a Savona di accettare questo progetto, lo sta imponendo. Non esiste nessuna motivazione tecnica che giustifichi lo spostamento della nave rigassificatrice da Piombino a Savona. Ha dato degli ignoranti, dei terroristi, dei terrapiattisti, degli irresponsabili anche ai sindaci e ai territori che rappresentano”. E lo ha invitato ironicamente a mettere il rigassificatore “davanti a Portofino“.

“Io solo? Detto che non ci sto così male, francamente mi sento accompagnato da milioni di italiani che pagano le bollette e hanno protestato perché i governi che ci hanno preceduto non avevano avuto la lungimiranza di mettere in sicurezza il paese – gli ha risposto a distanza il governatore in aula – Dopodiché, siccome sono per la democrazia rappresentativa e il confronto che andrà avanti nelle sedi opportune, sono anche perché i cittadini scelgano alle urne. E il giorno del giudizio sicuramente verrà. Io sono convinto che chi vota per il sì sia più di chi vota per il no, e se fossi in voi il giorno del giudizio non lo attenderei con tanta ansia”, ha aggiunto Toti rivolgendosi all’opposizione”.

“Ho grandissimo rispetto per chi protesta, anche quando dice cose che non condivido, un po’ meno per chi alimenta paure e sospetti – ha aggiunto Toti entrando nel merito della questione -. Il piano energetico nazionale, approvato da tutti tranne Fdi, prevede un mix di gas e rinnovabili e lo prevedeva già in pieno dispiegamento del Pnrr. Il governo sta usando molti milioni del decreto energia per mitigare l’impatto dei rincari. Ho sentito inesattezze e pregiudizi. Non so ancora se quella nave avrà tutte le autorizzazioni, invece qualcuno in quest’aula scavalcando tutti sembra abbia già la verità: che quella nave rappresenti un pericolo”.

E ancora, sulle accuse di aver calato il progetto dall’alto: “Sentir parlare di mancato confronto mi sembra qualcosa che non sta né in cielo né in terra. Oggi qua ci stiamo confrontando, in commissione ci stiamo confrontando. Se poi qualcuno intende il confronto come una corrida in piazza è fuori dalle regole della democrazia rappresentativa. Il progetto che andremo ad approvare, se approvato, sarà diverso da quello presentato in prima battuta, ma questo avviene per qualunque progetto. Nel confronto tra le sedi competenti si arriva alla versione definitiva”.

Sotto accusa in particolare il Pd, che in Toscana aveva dato il benestare alla Golar Tundra a Piombino, nonostante le proteste del sindaco di destra. “Stimo molto meno chi dice sì a Roma e no a Genova, una posizione un po’ oltre la sindrome Nimby, ‘dico no lì perché prendo qualche voto in più’. È meno giustificabile. Lo dico guardando avanti: sono stato contro ogni no, a Piombino, sulla Tav. Questo Paese deve imparare a dire sì, anche quando costano fatica”, ha rimarcato Toti.

Centinaia i residenti del savonese che hanno partecipato alla protesta fuori dalle sedi istituzionali. Cartelli con un simbolo di divieto e la scritta “Fermiamo il mostro”, t-shirt su cui campeggia a grandi lettere “No! Non lo vogliamo”. E poi messaggi che invitano a investire sulle energie rinnovabili, slogan come “Difendiamo il nostro mare” e cartelli che criticano altri progetti (definiti “scellerati”) come il tunnel della Fontanabuona.

Non è mancata la satira: un manifestante ha indossato una maschera “da Toti”, un altro ha esposto un cartello con il governatore che fuma una specie di pipa, da cui esce una grossa fiamma: “Vado a gas”. Ma ad attirare gli sguardi è un uomo travestito da tristo mietitore, con tanto di falce e un cartello per spiegare che “il rigassificatore mi potrebbe dare moltissimo lavoro”.

A supporto delle posizioni del gruppo Dem in Regione: “Le richieste dei territori, che oggi hanno fatto sentire la propria voce durante il consiglio regionale straordinario sul rigassificatore, vanno ascoltate, come vanno ascoltate le opposizioni che di quei cittadini si fanno portavoce. Questa destra ancora una volta dimostra di avere a cuore solo i propri interessi politici e non guarda al bene della Liguria e dei cittadini liguri – ha affermato la deputata e vicecapogruppo PD alla Camera Valentina Ghio intervenendo sul tema, dopo che nelle scorse settimane ha presentato un’interrogazione alla Camera insieme ai deputati PD Andrea Orlando e Luca Pastorino, per chiedere chiarimenti al Ministro dell’Ambiente.

“Solleciterò il Ministro Pichetto Fratin a rispondere all’interrogazione a mia firma, presentata insieme a Orlando e Pastorino, per verificare al più presto l’impatto che Golar Tundra potrebbe avere sull’area marina protetta e sull’ecosistema circostante. Ricordiamo che la nave rigassificatrice ha una capacità di stoccaggio pari a circa 170.000 metri cubi, è lunga circa 292,5 metri e larga 43,4 metri e verrebbe posizionata a pochi metri dalla costa, impattando inevitabilmente sul territorio, in corrispondenza di un’area marina protetta di cui anche la Regione stessa nei mesi scorsi ha chiesto un significativo ampliamento, che ora però è stato fermato”.

Anche Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa Presidente) ha preso la parola, a nome della minoranza, e ha precisato di non intervenire come esponente di un gruppo politico, ma “come ex candidato alla presidenza della Regione, come ligure, come savonese e giornalista”. Secondo il consigliere, la scelta di ospitare l’impianto “non è stata condivisa e la comunità non ne è stata informata, ma è stata una imposizione solo del presidente Toti e nemmeno di una parte politica, dunque il presidente è l’unico responsabile di questa scelta perché anche alcuni dei suoi sostenitori non ne erano stati informati e molti anche in questo Consiglio regionale sono in un disagio profondissimo”.

Il consigliere ha aggiunto: “Gli amministratori locali sono stati informati quando i giochi erano ormai fatti” e ha accusato il presidente Toti di essersi arrogato il diritto di decidere da solo per guadagnarsi meriti rispetto al Governo. “A Vado – ha detto – si combatte una battaglia per la sicurezza, per difendere il turismo e l’immagine di questa zona” e ha adombrato il rischio di incidenti di proporzioni catastrofiche. Sansa, infine, ha ricordato le conseguenze ambientali e sanitarie provocate in passato dalla centrale Enel di Vado e le altre servitù industriali della zona: “Questa è una battaglia di uguaglianza – ha concluso – perché non esistono liguri di serie A e serie B”.

“Oggi, Toti ha potuto toccare con mano il dissenso del territorio savonese: il rigassificatore non lo vuole nessuno. Anzi, il “NO” appare sempre più trasversale e forse qualche dubbio inizia a serpeggiare in seno alla stessa maggioranza. Inutile girarci intorno: il presidente questa volta l’ha pestata grossa e difficilmente riuscirà a liquidare le manifestazioni che si susseguono dallo scorso luglio come quisquilie. Se lo dovesse fare, negando l’evidenza, corre l’obbligo di consigliare al presidente quanto lui stesso consigliò al sottoscritto l’8 marzo del 2020″ ha poi evidenziato il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi.

“”Al netto dell’ironia, non si capisce perché Toti voglia affossare la provincia di Savona, che in passato ha già detto tanti, forse troppi “sì”. Sorge quasi il dubbio che si stia cercando di barattare salute, sicurezza e qualità della vita dei cittadini e vadesi in cambio di un ipotetico terzo mandato. E sorge il dubbio che si stia barattando anche il futuro di decine e decine di imprese che in questi anni hanno fatto enormi sacrifici per risalire la china nel comparto turistico ligure. Perché ora le si vuole affossare?”.

“Si vuole affossare il territorio in nome della “sicurezza energetica del Paese” – interviene il consigliere regionale Paolo Ugolini -. La verità che Toti e la destra non diranno mai è che i rigassificatori sono ininfluenti: il gas prodotto con questi impianti, peraltro pericolosi e climalteranti, è costoso. Al di là delle tante belle parole sulla transizione energetica – nella quale la destra non ha mai veramente creduto -, si continua a strizzare l’occhio alle fonti fossili. E lo si fa alterando la realtà: la destra si scaglia contro chi non vuole il rigassificatore e anzi lo sostiene senza aver prima – e ripeto prima! -, sentito il parere di 59 enti. La destra ligure ha preso un granchio clamoroso e ora non sa come uscire dell’impasse autoprodotto con il quale si preferisce regalare milioni di euro a Snam per i prossimi 20 anni anziché destinare quei fondi a impianti di rinnovabili e comunità energetiche”.

“La catena balneare dello scorso 10 settembre con il “NO” di 16mila cittadini – continua Tosi -, unitamente ai pareri negativi di tutte le categorie socioeconomiche del savonese e alla manifestazione di piazza di oggi davanti alla Regione Liguria sostanzialmente ci dicono due cose. Uno: i cittadini pretendono rispetto istituzionale e politico e non intendono chinare il capo. Due: il vento sta cambiando e la retorica sta a zero. Oggi, con la risoluzione portata in aula, abbiamo voluto dare voce al territorio e stare convintamente al fianco dei savonesi, che a gran voce chiedono si revochi l’iter avviato da Toti per mero tornaconto personale”.

“Sappiamo tutti che il presidente ha preso una decisione frettolosa e unilaterale e solo dopo si è detto disposto ad accogliere le osservazioni caso, dimostrando con i fatti di non essere né un bravo Commissario, né un buon presidente di Regione ma semplicemente un Marchese del Grillo“, concludono i consiglieri pentastellati.

“Premesso che a detta di Snam non c’era la necessità di spostare il rigassificatore da Piombino, una scelta che è stata fatta quindi in modo esclusivamente politico dal presidente Toti – ha puntualizzato la consigliera regionale Selena Candia -. Il sito individuato, al largo di Vado presenta diverse criticità che non sono state affrontate fino ad ora in modo chiaro. In primis la presenza di un canyon marino che costringerebbe la nave rigassificatrice a stare a soli 2,8 km dalla costa, mentre negli altri impianti le distanze sono molto più ampie: 8 km a Ravenna e addirittura 22 km a Livorno. Dai dati di Arpal è inoltre evidenziato come in quel tratto di mare si verifichino delle mareggiate più forti rispetto ad altre coste italiane, e questo non è un dettaglio di poco conto per un progetto che prevede una nave offshore potenzialmente pericolosa”.

Selena Candia ha voluto anche dimostrare, numeri alla mano, la falsità della narrazione secondo cui il rigassificatore è necessario per fornire l’energia richiesta dai cittadini e dalle imprese: “Nel 2022 Livorno e altri rigassificatori hanno sostenuto un raddoppio della quantità di gas processato, dimostrando che lavoravano sotto le loro potenzialità – spiega la consigliera regionale -. Inoltre occorre notare come nel 2022 sia triplicata la quantità di gas esportato, che è passata da 1543 a 4583 milioni di m3. La maggior produzione di gas attraverso i rigassificatori è uguale alla quantità di gas esportato (4587 milioni di m3), e ciò evidenzia come la maggior produzione di gas attraverso i rigassificatori non sia funzionale al fabbisogno nazionale”.

Per la consigliera regionale scegliere oggi di investire su un rigassificatore fino al 2043 anziché sulle energie rinnovabili, dimostrerebbe la miopia di una politica che non vuole rendersi conto della situazione climatica che stiamo vivendo e che affronteremo nei prossimi anni: “Esiste una crisi climatica e non ce ne possiamo ricordare solo il giorno delle alluvioni o delle mareggiate – conclude Candia -. Nel 2022 in Europa oltre un quinto dell’energia elettrica (22%) è stato prodotto da eolico e solare, che per la prima volta hanno superato il gas fossile (20%). In Italia le energie rinnovabili sono al 37% rispetto al 63% di energie ancora provenienti da fonti fossili. Se vogliamo traguardare gli obiettivi europei di azzerare le fonti fossili entro il 2050 dobbiamo investire da subito su questo tipo di energia, non su un rigassificatore che rappresenterebbe l’ennesima occasione perduta per il nostro territorio”.

“Oggi l’arroganza di Toti ha preso una scoppola sonora: centinaia di cittadini della provincia di Savona si sono dati appuntamento davanti alla Regione Liguria, a margine del Consiglio monotematico, per dire chiaramente “NO” al rigassificatore che il presidente ha improvvidamente imposto senza un dialogo democraticamente accettabile. Il M5S convintamente sostiene i cittadini che non si meritano questo scempio. La destra se ne faccia una ragione: il territorio non vuole il rigassificatore” ha ancora rincarato il senatore del M5S Luca Pirondini, che con il coordinatore provinciale Stefano Giordano, ha raggiunto i consiglieri regionali Fabio Tosi e Paolo Ugolini per partecipare alla manifestazione che si è tenuta questa mattina davanti alla sede dell’Assemblea legislativa della Regione Liguria.

Tra gli altri commenti sulla votazione odierna: “Le cinghie di trasmissione dei centralisti romani in Regione hanno votato la risoluzione favorevole al rigassificatore. Ci auguriamo che abbiano la decenza di non presentarsi alle prossime elezioni (di qualsiasi genere) sul territorio del comune Savonese e di questa provincia – dice il movimento “Grande Liguria” -. La loro presenza e quella dei loro sodali verrebbe ritenuta una provocazione inaccettabile”.

“Ci auguriamo che la loro esperienza politica su questo territorio sia conclusa definitamente con questa ennesima azione contraria agli interessi di tutta la comunità savonese” conclude.