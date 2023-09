Shock a Osiglia, gatto della colonia felina Il Borgo ucciso a calci

Osiglia. Gravissimo episodio che ha visto coinvolto, suo malgrado, un gatto appartenente alla colonia felina Il Borgo.

L’animale, infatti, un esemplare femmina, è stato preso a calci mortalmente all’esterno della colonia e successivamente lanciato sopra un balcone.

A denunciare l’episodio è stata Leidaa Savona (Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente) per voce del presidente Riccardo Benetti.

“Voglio denunciare il maltrattamento di animali, – ha spiegato. – Non si può andare avanti in questo modo ci vogliono leggi rigide applicate in modo che questa gente venga punita”.

“Ho presentato questa mattina la denuncia direttamente ai carabinieri e alla polizia giudiziaria. Dobbiamo unirci per cercare di avere giustizia, cercare di avere leggi rigide e applicarle altrimenti questi individui continueranno a maltrattare animali e ucciderli. È una cosa vergognosa”, ha concluso.