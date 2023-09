Serie D. Il Vado mostra i muscoli: capitan Lo Bosco stende la Sanremese

Inizia benissimo la stagione del Vado gestione Renato Mancini. I rossoblù battono con una rete del capitano Lo Bosco la quotatissima Sanremese, squadra che come i rossoblù punta alle primissime posizioni in campionato. Il goal che è valso l’1 a 0 finale è stata siglata intorno al ventesimo del primo tempo con un preciso destro dal limite. Lo stesso Lo Bosco è stato poi espulso per doppio giallo a otto dal termine.

Il Vado è sceso in campo con Fresia; Cannistrà, Capone, Mikhaylovskiy, Codutti, Valagussa, Dodaro, Fatnassi, Opoku, Donaggio e Lo Bosco. A disposizione di mister Macini c’erano Romano, Cenci, Carastro, Casazza, Ferrieri, Peretti, Calcagno, Spanu, Pera

La formazione matuziana di mister Giannini ha ribattuto con Bohli, Legal, Tordini, Cesari; Biagini, Larotonda, Taddei, Santonocito; Gagliardi; Pellicanò, Silenzi. A disposizione: Grotta, Bregliano, Bechini, Maglione, Ibe, Rocco, Farrauto, Mauro, Scariano.

La gara è stata diretta da Cipriano di Torino assistito da Rizzo di Pinerolo e De Giulio di Nichelino.