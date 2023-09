Serie D, Albenga. Sorrisi per Cosenza e Ferrante: “Avete visto? Lanciato un segnale importantissimo”

“Siamo soddisfatti dei ragazzi, hanno disputato una partita importante e con una prestazione caratterizzata dal giusto atteggiamento”. Esordisce così un raggiante Santi Cosenza dopo il pareggio 1 a 1 del neopromosso Albenga sul neutro di Fossano contro l’Alcione Milano, squadra che da molti viene data come favoritissima per la vitoria finale.

Pollice in su anche da parte del direttore sportivo Marco Ferrante: “Sotto il profilo caratteriale e sotto il profilo dell’amor proprio abbiamo disputato una grande gara – esordisce-. Oggi è come se avessimo vinto. Sono felice del risultato ma rammaricato perché sull’1 a 0 non abbiamo segnato nell’occasione che avrebbe potuto essere del K.O. Siamo una squadra nuova, abbiamo dato un segnale importantissimo al campionato. L’Albenga c’è e vuole fare un campionato importante pur sempre col profilo basso. Sappiamo giocare bene a calcio e lo abbiamo dimostrato contro una squadra potenzialmente schiacciasassi”.

“Sono felicissimo della piazza – prosegue il presidente Cosenza -. Già a Borgosesia ho visto la passione. Ovviamente non ci conoscevano. Noi passo dopo passo costruiamo un rapporto che è fondamentale. Il rapporto sarà un crescendo. L’unione fa la forza”.

“Sia Santi Cosenza sia Guido Bottega mi hanno fatto subito una bella impressione – chiude Ferrante -. Io sono al secondo anno e so quanto ci tiene la piazza. La proprietà è una proprietà importante ma che ha un basso profilo.