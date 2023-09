Serie D, Albenga: mercato vibrante dopo la sconfitta in coppa

L’Albenga esordirà in Serie D domenica sul campo del Borgosesia. La sconfitta 1 a 0 contro il Derthona nei preliminari di Coppa Italia aveva evidenziato una certa “leggerezza” fisica della rosa. Ecco quindi che nell’ultima settimana il club ha rinforzato la rosa in più reparti.

L’ultima novità in ordine di tempo è l’innesto del centrocampista Andrea Nesci. Genovese classe 2o03, è cresciuto nelle giovanili del Genoa e lo scorso anno ha giocato titolare nel Crema in Serie D. Si aggiunge a Davide Di Stefano, che porta in dote più di 150 presenze in quarta serie.

Nei giorni scorsi, la società bianconera ha arricchito il reparto portieri con il giovanissimo, classe 2006, Lorenzo Romano. Mentre per l’attacco, reparto emerso “leggerino” dopo la partita di Tortona, il diesse Ferrante ha inserito l’argentino Bruno Barranco e il classe 2005 Francesco Bonanni.