Serie C, l’Albisola Pallavolo si rinforza con Arcidiacono, Moncalvo e Pipitone

L’Albisola Pallavolo è al lavoro da ormai tre settimane per recitare un ruolo da protagonista nel campionato di Serie C maschile. La squadra, allenata da coach Guido Costigliolo, potrà contare su tre nuovi giocatori, che andranno a rinforzare buona parte del gruppo che lo scorso anno ha disputato la B. Tre novità che rappresentano al contempo graditi ritorni. Natan Arcidiacono e Matteo Pipitone arricchiranno la batteria degli opposti, mentre Filippo Moncalvo rinforzerà il reparto dei centrali.

Classe 2001, Filippo Moncalvo ha militato nel settore giovanile dell’Albisola vincendo nel 2017 con la formazione Under 16 guidata da Claudio Agosto il campionato provinciale e la seguente fase regionale. Con i colori biancazzurri ha disputato la Serie C, per poi passare al Sabazia, club con cui ha vinto la Serie D e militato in C, e al Finale.7

Natan Arcidiacono ha iniziato il percorso nelle giovanili dell’Albisola dall’under 13 all’under 18. Nella stagione 2016/2017 ha partecipato ai nazionali Under 16. L’anno successivo ha maturato la prima esperienza in Serie C nell’Albisola rimanendo nel gruppo per quattro stagioni consecutive. Nella stagione 2021/2022 è passato alla Pallavolo Carcare, con cui ha conquistato la promozione in Serie C.

Matteo Pipitone ha iniziato a Carcare, società con cui ha vinto la Prima Divisione. Poi, passaggio al Voltri in Serie C nella stagione 2012/2013. Tanta esperienza nel campionato di C maturata a Finale, Brescia e con i colori del Sabazia.