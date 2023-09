“Senza memoria non c’è futuro: 80 anni di Resistenza”: il convegno a Villa Groppallo a Vado

Vado Ligure. “L’8 settembre 1943 e’ una data storica, che ha segnato l’inizio della Resistenza e della Lotta di Liberazione dal nazifascismo.Oggi, a distanza di 80 anni, è importante ricordare tutte le persone, uomini donne, ragazzi che scelsero senza esitazione da che parte stare. Le donne parteciparono attivamente, anche se non avevano nessun obbligo militare. I ragazzi, quindicenni, sedicenni, diciassettenni che non avevano nessun obbligo di leva presero in mano le armi e molti di loro pagarono con la vita”.

“Ricordare l’8 settembre non vuol essere solo un ringraziamento a coloro che ci hanno regalato la libertà, la democrazia e la nostra Costituzione, ma anche un grande impegno, perché l’importanza di fare la propria parte, di essere antifascisti, di lottare per la giustizia, l’inclusione, la tutela dei diritti civili e sociali, è la scelta di vita che dobbiamo attuare tutti i giorni”, hanno proseguito.

“Un sentito ringraziamento ai relatori, il prof. Pezzino dell’Isrec nazionale Parri, la giornalista e scrittrice d.sa Donatella Alfonso, lo scrittore prof. Giuseppe Milazzo che ci parleranno dell’8 settembre 1943 sia a livello nazionale che locale. Ma il grazie piu’ grande al Partigiano Gin, Sergio Leti (classe 1925), ed al Partigiano Tuono, Giuseppe Degrandi (classe 1927), uno dei ragazzi diciassettenni di allora, che scelse da quale parte stare, anche a rischio della propria vita”, hanno concluso.