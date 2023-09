Seconda Categoria, termina anzitempo l’avventura di mister Andrea Alloisio

Il Pallare aveva affidato la guida della prima squadra ai mister Dario Roso e Andrea Alloisio. Quest’ultimo per motivi personali non farà più parte del club. La squadra rimarrà a Roso, che sarà coadiuvato da un altro allenatore che verrà comunicato nei prossimi giorni.

“Per motivi strettamente personali e familiari – scrivi Alloisio – sono costretto a prendermi una pausa calcistica. Ringrazio la società Pallare per l’opportunità di allenare, lo staff per la complicità e l’entusiasmo portato nello spogliatoio. Infine un ringraziamento speciale ai miei ragazzi per la voglia dimostrata in questo mese di mettersi in gioco lavorando sempre al massimo”.

“Sono felice – conclude – di lasciare una squadra decisamente migliorata rispetto alla scorsa stagione e dispiaciuto di non potermi godere questo viaggio che si pregustava molto ambizioso. Ad maiora”.