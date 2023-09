Scuole Albenga, Ciangherotti: “Lavori finiti in ritardo, una assurdità”

Albenga. “Mi auguro che lunedì i bambini dell’Asilo nido Roberto Di Ferro, in trasferta a Carenda, possano iniziare, senza disagi, a frequentare l’edificio scolastico per tanti decenni sede di una scuola elementare. Grazie alla pessima gestione del sindaco Tomatis e del vicesindaco Passino, i lavori di riqualificazione dell’edificio che ospiterà, temporaneamente per quest’anno, i bimbi fino al terzo anno di vita sono terminati in ritardo rispetto all’inizio dell’anno scolastico cominciato giovedì scorso. Eppure nonostante il ritardo nel suono delle prima campanella, l’amministrazione albenganese sui social è pure riuscita a vantarsi degli ‘ultimi ritocchi’ alla scuola Carenda”. Lo dichiara il consigliere comunale e coordinatore locale di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

Secondo l’esponente forzista, sarebbero diverse le lamentele delle famiglie ingaune: “Immagino e condivido lo stupore dei genitori dei ragazzi nel leggere i post pubblicati dalla giunta, che si è dimostrata incredibilmente inadeguata a gestire la programmazione dei lavori pubblici – spiega Ciangherotti -. È assurdo che i lavori vengano conclusi a pochi giorni di distanza dall’ingresso in aula dei ragazzi. Nel caso della scuola Carenda, inoltre, siamo passati da una struttura di scuola elementare, per il Comune, potenzialmente non a norma, poiché a detta degli assessori in giunta vicino ad un torrente, ad un edificio che oggi ospita regolarmente un asilo nido”.

“Non deve stupire – prosegue il capogruppo ingauno – che la scuola Carenda sia stata chiusa a favore di quella di Campochiesa, dove, caso strano, risiede Alberto Passino. Con la scuola Carenda ancora in attività, infatti, non sarebbero stati sufficienti gli alunni per tenere in piedi quella di Campochiesa, così il vicesindaco ha trovato un escamotage per portare acqua al proprio mulino. Che dire, un vero esempio di amministratore che coltiva gli interessi di tutta la collettività”.

Ciangherotti, infine, rileva: “I lavori last minute della giunta albenganese non sono una novità – conclude Ciangherotti -. Nelle scuole di via degli Orti la manutenzione dei pini è iniziata proprio mentre il personale riprendeva le proprie attività. Di tempo ne hanno avuto, ma a quanto pare il sindaco Tomatis e il vicesindaco Passino hanno una concezione tutta loro della gestione dei lavori pubblici. Una concezione assurda, proprio come questa maggioranza”.