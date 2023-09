Scuola, domani la prima campanella: 30600 studenti savonesi tornano tra i banchi

Liguria. Domani, giovedì 14 settembre, ritorno tra i banchi di scuola per 165mila studenti liguri.

Secondo il calendario approvato dalla Regione, l’anno scolastico si concluderà il 10 giugno per un totale di 206 giorni (che si riducono a 205 giorni nel caso in cui la festa del Santo Patrono cada in un giorno in cui è previsto lo svolgimento dell’attività didattica).

Le festività, oltre tutte le domeniche e le ricorrenze disposte dallo Stato, sono fissate sommando le festività nazionali a cui sono agganciate quelle regionali: il 31 ottobre e il 1 novembre, (per la festa di Ognissanti), dal 23 dicembre al 8 gennaio (per le festività natalizie), dall’6 al 11 aprile (per le festività pasquali), il 24 e il 25 aprile (per la festa della Liberazione).

L’assessore alla formazione aveva spiegato: “L’inizio a metà mese e a metà settimana, mercoledì 14 settembre, corrisponde ad una scelta in continuità con gli anni scorsi, al rispetto della vocazione turistica della nostra regione e alle richieste che sono arrivate dal sistema scolastico”.

IL MESSAGGIO DEL PREFETTO DI SAVONA A STUDENTI E INSEGNANTI



In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico 2023/24, mi è particolarmente gradito rivolgere un cordiale saluto ai docenti e agli studenti della provincia di Savona, che, da entrambi i “lati della cattedra'”, condividono Vorgoglio di far parte di un’Istituzione cardine del Paese.

Come ben sappiamo, la scuola riveste un ruolo centrale e strategico per realizzare la crescita e il miglioramento della società, essendo, insieme alla famiglia, l’agenzia educativa in cui vengono create le prime reti di relazioni umane e culturali. La sua importante missione istituzionale è quella di formare, attraverso tali reti, cittadini liberi, consapevoli e responsabili attraverso un percorso di studio che ha, come suo elemento unificante, il costante richiamo ai valori e ai principi consacrati nella Carta costituzionale.

Valori e principi su cui è fondata la Repubblica e che spetta a tutti noi attuare nel quotidiano tramite una partecipazione attiva e solidale alla vita della collettività, con l’obiettivo di accrescerne il benessere, sia in termini materiali ma soprattutto ideali, nel rispetto assoluto delle regole.

La forza dell’Istituzione scolastica risiede nell’essere luogo depositario dell’immenso scibile umano fin qui formatosi e, allo stesso tempo, incubatore di nuova e più alta conoscenza, di cui proprio gli studenti di oggi potranno essere artefici e divulgatori nella società di domani.

Tale duplice carattere fa sì che, all’interno del sistema scolastico, siano fruibili tutti gli strumenti necessari a comprendere al meglio la realtà che viviamo, processi di cambiamento in atto, le dinamiche che vi sono sottese e gli scenari di prospettiva e, al contempo, possano essere sviluppate capacità di analisi, di confronto e di dialogo con gli altri, originali modelli di pensiero e autonome potenzialità creative e di innovazione, destinate ad arricchire il patrimonio conoscitivo e intellettuale che è anche il bene immateriale più importante di cui lItalia dispone.

Ogni istante trascorso in aula o in altri contesti didattici offre, quindi, un’opportnità quotidiana da non perdere ma da utilizzare al meglio. In conclusione, formulo a tutti voi, insegnanti e studenti, – non dimenticando ovviamente il personale scolastico non docente senza il cui contributo nulla di cui ho prima detto potrebbe essere conseguito – che l’anno scolastico che sta per avere inizio possa essere un periodo della vostra vita particolarmente bello e proficuo, da ricordare anche a distanza di tempo con nostalgia per tutto quello che ha saputo darvi e lasciato quale positiva eredità per il fiuturo.