Scontro tra uno scooter e un furgone a Vado Ligure: 20enne in ospedale

Vado Ligure. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Vado Ligure, in via Ciocchi.

Secondo quanto appreso, intorno alle 16 e 30, si è verificato uno scontro tra uno scooter e un furgone, per cause ancora in via di accertamento. Ad avere la peggio nell’impatto tra i due mezzi la giovane conducente del motociclo, una ragazza di 20 anni, finita a terra sulla carreggiata dopo l’urto con l’altro veicolo.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della pubblica assistenza e dell’automedica del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari, la 20enne è stata trasportata all’ospedale San Paolo di Savona. Illeso il guidatore del furgone coinvolto nel sinistro.

Stando a quanto riferito, avrebbe riportato la frattura del polso, la sospetta frattura di una gamba e altre ferite sul resto del corpo, tuttavia le sue condizioni cliniche, nel complesso, non sono giudicate gravi.

Restano da appurare i motivi e le responsabilità che hanno portato all’incidente stradale.