Savona. Centinaia di persone nelle spiagge savonesi contro il rigassificatore: la catena umana ha “unito” il litorale da Savona a Spotorno. Decine gli stabilimenti balneari coinvolti e non è mancato anche chi ha intonato l’inno nazionale: la manifestazione è durata circa 21 minuti come i rintocchi della campana di piazza Mameli.

Una protesta che è andata in scena in una domenica ancora di piena estate, tra quanti hanno aderito con convinzione per la difesa della vocazione turistica del territorio e altri bagnanti-turisti che hanno assistito dai loro sdrai e ombrelloni allo slogan: “Noi difendiamo il nostro mare!”.

Non si placano, quindi, le polemiche contro il progetto sul nuovo e discusso impianto energetico: l’iniziativa pacifica ed apartitica è stata aperta a tutti i cittadini, proprio “al fine di preservare la bellezza naturale di un intero comprensorio”.

L’obiettivo – spiegano dal comitato provinciale “No al rigassificatore” – “è sensibilizzare la cittadinanza al progetto della Golar Tundra nella rada antistante Vado e Savona ed ai suoi rischi potenziali e possibili ricadute su ecosistema, salute e turismo. L’ambiente è un bene comune, che non abbiamo preso in eredità dai nostri genitori, ma in prestito dai nostri figli. E’ interesse di tutti proteggerlo e difenderlo”.

Il progetto prevede che la nave rigassificatrice Golar Tundra sarà spostata dal porto di Piombino (dove si trova ora) al largo della costa savonese (2,8 chilometri dal capoluogo e 4 km da Vado Ligure). La nave ha una capacità di stoccaggio pari a circa 170.000 metri cubi (fino a 5 miliardi di metri cubi all’anno) e ha dimensioni pari a circa 292,5 metri di lunghezza e 43,4 metri di larghezza. Sarà un impianto a ciclo aperto, quindi sfrutterà l’acqua marina (addizionata di ipoclorito di sodio) per riscaldare il Gnl e portarlo allo stato gassoso.

Rigassificatore, la catena umana da Savona a Spotorno

I partecipanti alla catena umana hanno quindi ribadito con forza il loro NO al progetto, con la speranza che si possa fermare per destinarlo altrove, rivolgendo anche un ancorato appello alle stesse istituzioni, locali e regionale: “Una giusta battaglia per preservare il turismo e le nostre bandiere blu”. Altri hanno evidenziato anche l‘aspetto occupazionale: “Porterà lavoro? Forse, ma ne toglierà altri…”.

Quella di oggi pomeriggio è la seconda protesta contro il progetto. Infatti, segue la manifestazione in piazza a Vado dello scorso 23 agosto. A Savona e Quiliano, invece, nelle scorse settimane sono stati organizzati due incontri per approfondire con i cittadini i dettagli del progetto, con la presenza di centinaia di partecipanti.

E per domani, lunedì 11 settembre, il sindaco di Carcare Rodolfo Mirri ha organizzato un incontro pubblico alla quale parteciperanno anche biologi e tecnici.

La questione approderà anche in Consiglio comunale a Savona. Nei giorni scorsi è stata convocata per martedì 12 settembre una commissione consiliare aperta alla quale sono stati invitati anche Toti e Snam e giovedì 14 settembre è previsto un consiglio monotematico.