Savona, videogiochi e prodotti elettronici rubati in due negozi: 24enne arrestato

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Savona, allertati e con la collaborazione del servizio di vigilanza interna, hanno arrestato un 20enne italiano che aveva appena commesso due furti in altrettanti negozi di un centro commerciale savonese.

Forse il ragazzo, già noto alle Forze dell’Ordine nonostante la giovane età, era particolarmente appassionato di “tecnologia”, infatti aveva prima rubato alcuni videogiochi in un negozio e, poco dopo, aveva sottratto ulteriore materiale elettronico (supporti per tablet, casse acustiche, ecc.) in un altro esercizio commerciale, nascondendo tutto in uno zaino.

I movimenti sospetti del 20enne sono stati però notati dagli addetti alla vigilanza, che, immediatamente, hanno richiesto l’intervento dei carabinieri: una volta giunti sul posto, dopo pochi minuti, i militari hanno proceduto al controllo del giovane.

Il ragazzo, fermato con ancora tutta la refurtiva nascosta nello zaino, non ha opposto alcuna resistenza ed è stato tratto in arresto, prima di essere accompagnato in caserma per i successivi accertamenti.

L’arrestato, giudicato dall’Autorità Giudiziaria nella mattina odierna con rito direttissimo, è stato condannato per il reato di furto aggravato e tradotto presso il carcere di Genova Marassi.

Tutti gli oggetti, per un valore di circa 700 euro, sono stati recuperati e restituiti ai proprietari.