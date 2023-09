Savona, verde e spazi pubblici: in programma interventi per 8 milioni di euro

Savona. La giunta ha approvato gli interventi pilota di riqualificazione di spazi pubblici da finanziare con il Fondo FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) Liguria 2021-2027 dedicato alla mitigazione dei rischi legati al cambiamento climatico e all’incremento della biodiversità.

E’ stata individuata una serie di interventi che riguardano scuole, parchi e strade per un totale di oltre 8 milioni di euro, interventi “scelti – spiega l’Assessore alla Rigenerazione Urbana, Ilaria Becco – sia in aree centrali sia nei quartieri per avere un’azione diffusa di infrastrutturazione verde. Le azioni sono integrate fra loro, ognuna può costituire un caso pilota, dunque può essere replicata in altre parti della città”.

Per quanto riguarda, in generale, la filosofia di questo settennato FESR, ancora l’assessore Becco spiega che “si inserisce all’interno ‘dell’Obiettivo 5-Un’Europa più vicina ai cittadini’ della Politica di Coesione Ue che promuove lo sviluppo sociale, economico, ambientale integrato, il patrimonio culturale e la sicurezza delle aree urbane, indicando obiettivi specifici da raggiungere entro il 2027 che riguardano, in coerenza con l’Agenda 2030, il raggiungimento di due target: interventi di contrasto al cambiamento climatico e azioni che favoriscano la biodiversità, in pratica transizione ecologica verso città più verdi, sostenibili e sicure”.

Il programma di strategia approvato dalla giunta è molto articolato ed è stato elaborato da un gruppo interdisciplinare di professionisti milanesi e preceduto da una fase di analisi e studio. E’ stato intitolato ‘Saña – Savona in transizione: Sostenibile, Aperta, Naturale, A(da)ttiva’ e parte dalla riorganizzazione dello spazio pubblico come motore di nuove forme di progettazione che hanno ricadute sulla dimensione sociale dei luoghi.

Tra i tanti interventi previsti nella strategia, la giunta ha individuato i seguenti come prioritari per la richiesta di finanziamento in considerazione delle loro caratteristiche, della loro attuabilità e dell’integrazione con le trasformazioni urbane in corso e in programmazione: la rigenerazione degli spazi esterni delle Callandrone e della Pertini-Colombo per un’integrazione tra l’attività di queste scuole e i loro quartieri, la riqualificazione della parte dei Giardini del Prolungamento (Giardino dei Pitosfori e Giardino delle Mura), la riqualificazione di viale Dante Alighieri, il recupero dell’edificio attiguo all’ex piscina Trento e Trieste, il ridisegno di via Garroni.

Questa Strategia territoriale – che verrà presentata alla Seconda Commissione – prevede anche la richiesta di finanziamento per redigere il Piano del Verde per tutta la città e una serie di azioni di promozione turistica la cui gestione è affidata dalla Regione all’Agenzia IN-Liguria che consistono in campagne di comunicazione, organizzazione di eventi e azioni di marketing su tutto il territorio provinciale.