Savona, tutto pronto per “Fashion e Motori”, forme e colori di auto e moto in Darsena

Savona. Tutto pronto per la quarta edizione di “Fashion e motori” che ritornerà alla grande questo fine settimana, 9 e 10 settembre, in Darsena. Un’infinità di concessionari e aziende collegate che, insieme a un atelier sartoriale, presenteranno forme e colori di auto e moto. Tra i top di gamma si potranno scoprire i nuovi modelli in anteprima, prenotare test drive post – evento e conoscere i dettagli e le grandi novità del mondo dei motori per l’autunno inverno.

La nuova collezione sarà presentata anche nell’ambito della moda che, grazie a presentazioni a tema, creeranno shooting fotografici e momenti di suggestivi abbinamenti di colori e design.

Il fiore all’occhiello dei modelli presentati quest’anno, è una particolare auto, di cui si contano al massimo 3 esemplari, e alcuni dettagli unici da scoprire visitando la manifestazione.

Il mondo dei motori sarà anche raffigurato in una performance di Bodypainting che si svolgerà nella giornata di domenica, curata da un’artista di eccezione che crea opere d’arte sui corpi e trasmette emozioni forti a tutti coloro che avranno la fortuna di poterla ammirare.

Ma “Fashion e motori” è anche divertimento, un grande gioco a cui potranno partecipare tutti i visitatori che permetterà di ricevere un regalo personalizzato, salvo esaurimento scorte.

Come funziona? Basta recarsi in reception in Darsena, e ritirare la scheda del gioco.