Savona, Santi e Scaramuzza sul rigassificatore: “O si torna indietro o servono garanzie dell’impatto sul territorio”

Savona. “Dobbiamo difendere il mare e le nostre spiagge Bandiera Blu oltre alle attività commerciali, ma la sinistra non usi il rigassificatore come pretesto per attaccare la giunta regionale”. Anche il consigliere comunale Pietro Santi (capogruppo di Toti per Savona) entra nel dibattito sul progetto della nave rigassificatrice che a partire dalla seconda metà del 2026 sarà posizionata a 2,8 km da costa savonese (4 km da Vado).

Nessuna posizione netta, per ora, per il consigliere Santi, ma richiesta di garanzie: “Deve essere sottoposto alla Via perchè non è un procedimento in via urgente e sono necessarie precise garanzie sull’impatto dell’impianto sul territorio”.

Diverse le perplessità e per questo la speranza che non sia tutto già scritto: “Mi auguro che si possa ancora tornare indietro”.

Posizione simile anche per il consigliere comunale Maurizio Scaramuzza (capogruppo della Lega): “Mi sto documentando, fuori da ideologie politiche per capire i pro e i contro. Nell’ottica green questi impianti vanno fatti, ma vorrei capire perchè davanti a Savona”. Da Scaramuzza la richiesta di confronto tra amministrazioni: “Ci vuole un dialogo serio e costante con i sindaci interessati per ridurre l’impatto. Ci vogliono importanti garanzie dal punto di vista ambientale“.

Nessun commento sul progetto, ma un attacco alla giunta comunale dal capogruppo pentastellato Manuel Meles: “Ritengo che il Comune di Savona abbia perso un sacco di tempo. La capogruppo di domani è inutile perché fa perdere ulteriore tempo e la maggioranza aveva tutti gli strumenti per nominare consulenti e professionisti per motivare la contrarietà e pretendere di far parte della conferenza dei servizi, oltre che avere il tempo di presentare le osservazioni. Così facendo non c’è più tempo per nulla e si getta solo del gran fumo negli occhi alle persone“.