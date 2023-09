Savona, sabato il “Rari Nantes Day” in piazza Sisto con i campioni della pallanuoto e le stelle del sincro

Savona. Una presentazione in piazza, con al centro i campioni di sincro e pallanuoto, che parta dai 75 anni di storia (gloriosa) della società per arrivare ai tanti progetti per il futuro. E’ la strada scelta dalla Bper Rari Nantes Savona per tornare a respirare l’abbraccio dei savonesi e riallacciare un rapporto con la città che la finale di Euro Cup sembra aver risvegliato.

Sabato 9 settembre, in Piazza Sisto IV, si svolgerà quindi la manifestazione “Rari Nantes Day” dedicata appunto alle varie articolazioni della società. Nel corso dell’evento, che durerà circa 2 ore a partire dalle 17.30, sul palco davanti al Comune saranno presentati i settori Pallanuoto e Nuoto Artistico con le rispettive prime squadre, il settore Nuoto Sociale con tutte le iniziative dedicate al pubblico che frequenta la piscina “Zanelli” ed i progetti Rari Nantes per il futuro.

Saranno, inoltre, premiati le atlete e gli atleti del Nuoto Artistico e della Pallanuoto che hanno conseguito, nella stagione sportiva appena conclusa, importanti successi a livello nazionale ed internazionale.

La manifestazione sarà presentata da Vittoria Baghino, mentre le domande verranno poste dai giornalisti di IVG, SvSport e Radio 104.