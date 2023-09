Savona, il Comune fa il punto sul piano scuole. Gli assessori Parodi e Di Padova: “Riqualificazione edifici scolastici esigenza prioritaria”

Savona. In vista dell’inizio dell’anno scolastico, il Comune di Savona fa il punto dei lavori – dalla piccola manutenzione realizzata proprio per l’avvio del nuovo anno fino alle nuove opere finanziate attraverso il PNRR – appena conclusi e di quelli che sono prossimi alla partenza nei vari comprensivi della città.

Il lavoro di monitoraggio, ricerca dei finanziamenti ed esecuzione coinvolge gli assessori Nello Parodi (La- vori Pubblici), Elisa Di Padova (Politiche Educative e Formazione) e Ilaria Becco (Pianificazione Territo- riale e Rigenerazione Urbana).

“Da tempo – dicono i tre assessori – ci stiamo muovendo su diversi canali di finanziamento per realizzare il maggior numero di opere, perché l’amministrazione ritiene prioritaria la riqualificazione degli edifici scolastici per il benessere degli studenti e degli insegnanti.

“Spesso – aggiungono – si tratta di lavorare su diversi livelli, ci sono interventi che rispongono a bisogni molto concreti di studenti e insegnanti e ci sono interterventi strategici per la città di domani. Riteniamo, infatti, che puntare sulla rigenerazione delle scuole serve anche per rivitalizzare i quartieri, visto che gli spazi scolastici sono utili per lo svolgimento di attività extrascolastiche fondamentali per la vita della comunità”.

INTERVENTI CONCLUSI O IN FASE DI REALIZZAZIONE

Comprensivo 1

Scuola primaria Santuario – Stanno per partire i lavori legati al finanziamento PNRR per realizzare la nuo- va mensa che sarà anche un nuovo spazio polifunzionale per il quartiere.

Il nuovo volume sarà realizzato in una porzione del cortile della scuola e l’intervento permetterà anche il re- cupero di una parte del giardino verso il fiume.

Si prevede la conclusione dei lavori entro il 2024.

Il quadro economico delle opere è di 502.000,00 euro (importo delle opere 414.198,68 euro) finanziato per euro 242.000 da risorse Comune di Savona e per euro 260.000,00 di finanziamento PNRR. I lavori saranno conclusi entro il 2024.

Via Verdi: è stata finanziata la sostituzione del portone della scuola. Comprensivo 2

Scuole medie Pertini. Sono state realizzate due aule di più grandi dimensioni per ospitare i giovani studenti, con relative modifiche impiantistiche e sistemazione della pavimentazione; inoltre è stata insonorizzata un’aula in risposta a una necessità di utilizzo da parte di studenti con disabilità.

Scuola primaria Mameli. Ultimati i lavori sui servizi igienici.

In corso di redazione uno studio di fattibilità per l’efficientamento energetico con isolamento delle facciate con cappotto e della copertura.

Il progetto potrà essere inserito nel piano triennale edilizia scolastica 2024-2026.

Comprensivo 3

Medie Guidobono. Conclusi i lavori da 600mila euro per il consolidamento strutturale, ora al lavoro per il secondo lotto. Realizzato lo studio di fattibilità per il rifacimento dei servizi igienici.

Plesso Astengo. Sono stati completati i lavori di messa in sicurezza del muro di confine del cortile lato su- d-est. In fase di analisi e studio il progetto per interventi di consolidamento strutturale di una parte della scuola.

Comprensivo 4

Nido di via Brilla. Già avviati nel corso dell’estate i lavori relativi al finanziamento PNRR da 647mila euro per la riqualificazione e riapertura del nido che potrà aumentare l’utenza autorizzata da 24 fino a un totale di 36 posti. Si prevede la conclusione dei lavori entro il 2024.

Giribone. Efficientamento energetico con isolamento cappottatura e copertura: in corso di redazione uno stu- dio di fattibilità per candidare il progetto nel piano triennale edilizia scolastica 2024-2026.

Nido via Moizo. Ultimato il rifacimento del pavimento dell’ingresso e delle aule. Callandrone. Ultimato il rifacimento sottofondo e pavimento palestra.

Asilo nido Fazio di Legino (scuola privata con immobile di proprietà comunale) redatto un progetto esecuti- vo per il rifacimento degli impianti.

Grazie alla collaborazione dei Custodi del bello sono state tinteggiate alcune delle aule che ospiteranno i pic- coli studenti a partire dal 14 settembre.

NUOVI INTERVENTI

POR FASE 2 Colombo-Pertini. Il progetto di efficientamento energetico, suddiviso in due lotti di attuazione riguarda il ri- facimento di tutta l’impiantistica e prevede un importo complessivo di € 80.000,00. Le opere dovranno esse- re concluse entro il 2024.

De Amicis. Il progetto di efficientamento energetico, suddiviso in due lotti è stato rimodulato con un importo complessivo di € 2.067.835,69. Le opere dovranno essere concluse entro il 2025.

Scuola primaria Astengo. Il progetto di efficientamento energetico – LOTTO B riguarda la sostituzione di una parte dei serramenti per un importo complessivo di € 202.105,75. Le opere dovranno essere concluse en- tro il 2024.

PROGETTO ELENA.

Efficientamento impianti termici, serramenti e finestre. Le scuole coinvolte a partire dal 2024 saranno: scuo- la infanzia Giribone, Scuola primaria Santuario, Scuola Noberasco di Lavagnola, Scuola primaria Mameli, scuole Carando, asilo Nido Quadrifoglio, scuola primaria Mignone, scuola primaria Callandrone, scuola pri- maria XXV Aprile, Scuola secondaria di primo grado Guidobono, scuola secondaria di primo grado Pertini. Già approvato dalla Giunta il progetto esecutivo, finanziato con risorse comunali, della terrazza del plesso del Della Rovere /Biblioteca Barrili.

FESR 21-27

Nelle progettualità legate alla programmazione 21-27 del Fesr in corso di elaborazione, nell’ambito delle li- nee guida indicate, l’Amministrazione intende dare priorità a interventi che coinvolgano anche gli spazi esterni delle scuole e la connessione tra scuola e città e che riguardano la de-impermeabilizzazione dei cortili scolastici (via l’asfalto), la piantumazione di nuovi alberi e in generale la riorganizzazione degli spazi esterni per una maggiore fruibilità anche al di fuori dell’orario scolastico.

PIANO TRIENNALE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA 24-26

Il settore LLPP sta redigendo una analisi dei bisogni più urgenti per poter candidare nel portale regionale del- l’anagrafe del Piano triennale dell’edilizia scolastica alcuni lavori nelle sue scuole. Entro il mese di novembre è possibile presentare le proposte progettuali e di intervento che costituiranno il fabbisogno di tutto il ter- ritorio.

E’ possibile candidare progetti per due graduatorie: quello per il finanziamento di progetti già elaborati e quello per ottenere i finanziamenti per la progettazione. Sono in fase di analisi i bisogni che rispondono alle linee guida di questo finaziamento e che riguardano in maniera articolata e trasversale tutti i Comprensivi.