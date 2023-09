Savona Half Marathon, aperte le iscrizioni per la nona edizione

Savona. Sono già aperte le iscrizioni per la nona edizione della Savona Half Marathon International, che chiuderà alla grande il mese di novembre delle mezze maratone. Il 26 si tornerà a correre nella città ligure sia la prova sui 21,097 km, sia la 10 km competitiva e non senza dimenticare la Family Run, in programma sabato 25 novembre, proponendo così un vasto panorama di iniziative podistiche in grado di soddisfare ogni esigenza.

La storia della gara savonese è giovane ma già radicata. Dal 2015 la gara è nel calendario nazionale con l’unica assenza del 2020 a causa della pandemia. Inizialmente la prova aveva luogo in primavera, dal 2021 ha trovato la sua collocazione ideale a novembre.

I record della gara per la 21,097 km appartengono al ruandese John Hakizimana che nel 2019 ha corso in 1h 03’45” e all’etiope Addisalem Belay Tegegn autrice nella scorsa edizione di un probante 1h13’47”. Per quanto concerne la 10 km, i primati sono di Ghebrehanna Savio (31’53” nel 2021) e della russa Evgeniia Taubert (35’19” nel 2022).

Il percorso di gara si sviluppa nella prima parte verso Albissola Marina ed Albisola Superiore, per poi affrontare un lungo tratto di lungomare passando per Savona fino a raggiungere Vado Ligure, da dove si ritorna verso il capoluogo. Partenza ed arrivo in Via Paleocapa, con lo start per la mezza fissato per le 9:30 mentre la 10 km scatterà a seguire. La Family Run sarà invece una camminata di circa 4 km nelle vie di Savona in programma nel pomeriggio di sabato, con il via alle 15:30 da Piazza Sisto IV, dove sarà posizionato anche l’arrivo.

Il costo delle iscrizioni è di 24 euro per la mezza fino al 29 ottobre, poi è previsto un aumento di 4 euro. 17 euro invece la quota fissa per la 10 km.

Savona è pronta a mostrarsi in tutta la sua bellezza, facendo conoscere, come ha già fatto nelle passate edizioni, le sue principali opere architettoniche, dalla Cattedrale alla Cappella Sistina (unica esistente con il nome della celeberrima cappella romana), da Villa Cambiaso dove alloggiarono anche Napoleone e Pio VII alla Fortezza del Priamar simbolo della Repubblica Marinara di Genova, da Palazzo Gavotti sede della Pinacoteca al Santuario di Nostra Signora della Misericordia fino alla curiosa Torre Leon Pancaldo e all’altra torre “a Campanassa”. Considerando poi che anche le altre località toccate dal percorso hanno molto da raccontare, come Villa Faraggiana ad Albisola e il centro storico di Vado. Dedicare qualche ora a un giro turistico, usufruendo dei prezzi convenzionati per il pernottamento, sarà un qualcosa in più per tutti i partecipanti.