Savona, ecco il progetto della zona tra Torretta e Albissola: le vecchie funivie non saranno abbattute

Savona. È ormai questione di giorni, poi saranno rese note le linee guida con il disegno del futuro waterfront di Levante, cioè la zona che va dalla Torretta ad Albissola. Un progetto importante, una “cosa” per molti versi ancora sconosciuta, una zona che interessa lo sviluppo del porto ma anche delle due città, Savona e Albissola Mare.

Ci sono pure le prime brave indiscrezioni o qualcosa di più, visto che, per volere della Soprintendenza (o almeno così sembra), non saranno abbattute le vecchie Funivie perché, in sostanza, si tratterebbe di “archeologia industriale” da conservare. Una notizia importante questa, perché quello spazio sarebbe prezioso, molto prezioso, per altro.

Ce n’è a sufficienza per solleticare il sindaco di Savona Marco Russo, che risponde molto guardingo, ma anche cercando di essere il più preciso possibile, anche se la vicinanza con la presentazione del masterplan gli suggerisce di tenere alcune carte coperte.

Sindaco Russo, a che punto siamo per questo progetto?

“Da tempo con l’Autorità di Sistema Portuale e il Comune di Albissola Marina stiamo collaborando per definire il progetto della zona tra la Torretta e Albissola. Questa collaborazione fa parte di una strategia comune di sviluppo portuale e qualità urbana, un’area di cucitura tra porto e città”.

Che cosa prevede questo progetto. Alcune cose si conoscono, altre meno…

“Abbiamo concordato con l’Autorità di Sistema che il masterplan che tra poco presenteremo fosse redatto dagli stessi professionisti che hanno curato il piano portuale. Costituira’ anche il biglietto da visita di Savona per chi arriva da Levante, è la progettazione organica d’insieme per il collegamento porto-città”.

Quindi, nello specifico, che cosa dovrà nascere col water front di Levante?

“Noi abbiamo indicato le funzioni che riteniamo essenziali: pista ciclabile, passeggiata a mare, parcheggio di cintura a Miramare, nautica sportiva e sociale. Un lavoro di mesi che sta per concludersi e che, una volta terminato, presenteremo ai cittadini”.

Come commenta la decisione della Soprintendenza di privare la città dell’area delle Funivie, una zona strategica, per conservare quell’impianto?

“La Soprintendenza si esprime formalmente sulla base di progetti definiti. Per ora abbiamo quindi avuto soltanto interlocuzioni preliminari ed è in effetti emersa l’esigenza di mantenere una memoria storica in tempi e modi che devono ancora essere stabiliti. Il progetto complessivo è comunque molto stimolante e il mantenimento dell’impianto potrebbe non comprometterlo. Addirittura potremmo trasformarlo in una opportunità, come è accaduto da altre parti”

C’è poi il problema dell’Aurelia bis…

“In questo caso si tratta di concordare con l’Anas un innesto diverso con una rotonda e un secondo svincolo che non preveda solo un’uscita da Ponente e tenga conto delle esigenze che derivano dalla presenza dell’ospedale. Abbiamo fatto presente ad Anas tutto questo”.

Quali sono i tempi per realizzare il progetto e con quali fondi potrà essere finanziato?

“È troppo presto per avere risposte certe. Per quanto riguarda i tempi si può anche ragionare a stralci. Per quanto concerne i finanziamenti, esistono molte possibilità di attingere alle risorse di enti diversi, ma su questo sono molto tranquillo. Come ho detto all’inizio tra pochi giorni ne sapremo di più, grazie alle indicazioni dei Comuni di Savona e Albissola e dell’Autorità di Sistema. Per quanto riguarda Savona, come ogni nostro progetto sottoporremo anche questo, pubblicamente, al giudizio dei cittadini savonesi”.