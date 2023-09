San Francesco Loano batte Ceriale. Cattardico: “Prestazione esemplare. Obiettivo playoff? Prematuro”

Ceriale. Una vittoria importante quella conquistata dai rossoblù al Merlo nel derby contro il Ceriale. Le due reti di Auteri e quella di Rocca regolano i biancoblù e permettono alla San Francesco Loano di trovarsi a punteggio pieno nelle prime due giornate di campionato. Il percorso è appena iniziato ma Cristian Cattardico non può fare altro che essere soddisfatto dal rendimento dei suoi giocatori.

“Nonostante potevamo fare meglio negli ultimi venti metri – premette il tecnico rossoblù – abbiamo fatto una prestazione esemplare. Questo è un grande gruppo che deve crescere. Dispiace solo per l’espulsione di Auteri. Sono situazioni che non devono capitare, dobbiamo essere bravi a gestirle come avevo spiegato prima della partita”.

Per Cattardico è assolutamente prematuro anche soltanto pensare ad un obiettivo playoff: “Dobbiamo pensare di domenica in domenica. Continuiamo a lavorare come stiamo facendo“.