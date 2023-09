Salvini a Genova: “Migranti, bloccare l’invasione”. E rispolvera Soros: “Vuole cancellare l’Occidente”

Liguria. “A me interessa che si blocchi quella che ha i tratti di un’invasione e ogni mezzo democraticamente concesso può essere usato“. Matteo Salvini conferma la linea dura sull’immigrazione, la stessa del ministero dell’Interno che ha varato un decreto con la cauzione da 5mila euro che i richiedenti asilo dovranno pagare per non essere trattenuti nei centri. Lo fa tornando a Genova dopo soli due giorni dall’ultima visita, questa volta per presenziare al congresso regionale della Lega chiamato a eleggere l’unico candidato, il commissario e viceministro Edoardo Rixi.

Parlando dal palco dei Magazzini del Cotone, il segretario nazionale del Carroccio rispolvera un vecchio spauracchio del Carroccio: George Soros. “Oggi una Ong ammette: la Germania ci ha dato 790mila euro per portare i clandestini in Italia’. E vi dico una cosa sottovoce: non è l’unica e non è solo la Germania a finanziare associazioni private che portano i migranti clandestini in Italia. Ma finché c’è un signore che qualcuno definisce filantropo, che si chiama Soros, e spende miliardi per annullare e cancellare la civiltà occidentale…”.

Concetti già espressi chiaramente a Pontida con Marine Le Pen e ribaditi in una regione di confine che vedrà sorgere un Cpr (centro per i rimpatri) al confine di Ventimiglia, su espressa richiesta del sindaco leghista Flavio Di Muro e con l’appoggio del governatore Giovanni Toti. Salvini precisa che non crede nelle “scie chimiche” e quindi rifiuta l’etichetta di complottista. Invita a guardare su internet: “Andate a vedere l’Open Society Foundation: è il modo per incanalare miliardi di euro del signor Soros per associazioni che hanno come primario obiettivo la cancellazione della cultura, della civiltà e della democrazia occidentale che ci siamo conquistati“.

Ma quell’abbraccio con Le Pen in vista delle europee (e coincidente proprio con la visita di von der Leyen a Lampedusa) qualcuno lo ha rifiutato: è Antonio Tajani, numero uno di Forza Italia (che oggi tra l’altro era a Rapallo). Ed è a lui che si rivolge implicitamente il leader del Carroccio quando lancia “un appello al centrodestra italiano: ci siamo uniti tra diversi per prendere per mano il Paese, non dobbiamo escludere nessuno dalla grande alleanza per vincere le elezioni europee l’anno prossimo e mandare a casa la sinistra che sta facendo danni ovunque“. Perché, è il ragionamento di Salvini, “se si votasse oggi finirebbe pari e patta. Se già con tutto il centrodestra unito finisce pari e ce la giochiamo per un voto, se qualcuno inizia a dire ‘no, però quello no’, la partita è persa ancora prima di iniziare. Allora potrei dire anch’io uno che non voglio come alleato chi governa con la sinistra”.

Salvini poi ripropone gli affondi contro le “follie ideologiche contro l’ambiente” che “rischieranno di disoccupare metà del Paese”, motivi per cui ritiene necessario un governo di centrodestra in Europa. “Avere l’ignoranza e arroganza di dire che nel 2035 circoleranno solo auto elettriche è un suicidio pagato dalla Cina – prosegue -. Dire che nel 2030 tutte le case dovranno avere una classe energetica superiore significa non conoscere il patrimonio immobiliare italiano. I nostri bisnonni non valutavano le eurofollie di Bruxelles”.

Quindi ricorda che nella legge di bilancio “non ci sarà tutto per tutti. Gli obiettivi primari che ci siamo dati sono stipendi e pensioni, aumentare stipendi e pensioni soprattutto per chi ha redditi più bassi: chi è più bravo e guadagna di più non avrà aiuti, ma chi ha uno stipendio di 1000-1200 euro al mese continuerà ad avere per il 2024 gli aumenti necessari per sostenere il caro vita, il caro benzina e l’inflazione”.