Salario minimo, ad Albenga al via la raccolta firme del Partito Democratico

Albenga. Inizia ufficialmente anche ad Albenga la raccolta firme sulla proposta di legge a iniziativa popolare sul salario minimo: “Lavoro e povero non possono stare nella stessa frase!”.

“Essere propositivi e costruttivi sono le prerogative del nostro partito – spiegano in una nota dalla segreteria del PD albenganese – e questa iniziativa, unita a quella sulla difesa della sanità pubblica (disponibile on-line), lo dimostrano”.

“La dignità personale e collettiva passano dal lavoro, da una giusta retribuzione, da uno Stato che non lasci spazio al caporalato, al lavoro nero, ai contratti irregolari. Vi aspettiamo ogni sabato dalle 15 alle 18 nella nostra sede di via Roma e sabato 8 anche in piazza del Popolo, dove troverete il nostro gazebo. Ovviamente ci sarà spazio anche per il confronto e per il tesseramento”, concludono.