Sail Camp Adiuvare, il Gruppo Diabetologia Pediatrica di Varese alla scoperta dell’ambiente marino

Bergeggi. Quest’anno l’associazione Adiuvare, ovvero l’Associazione Diabetici Uniti Varese, che è stata fondata nel 2011 a favore delle persone affette da diabete mellito tipo 1, ha scelto il Golfo dell’Isola per organizzare il Sail Camp Adiuvare, in collaborazione con l’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi e la sezione di Spotorno della Lega Navale Italiana.

Il campo scuola denominato “Sail Camp Adiuvare” ha rappresentato un appuntamento che ha visto la partecipazione di più di 20 ragazzi/e adolescenti. Un’esperienza fondamentale nello schema educativo dei bambini e degli adolescenti con diabete. L’accettazione della malattia, il confronto con altri coetanei con diabete e l’acquisizione di una buona educazione all’autogestione della malattia sono i principi cardine di questo tipo di iniziative.

Nella mattina di giovedì 31 agosto, grazie alla preziosa ospitalità dell’ Asd La Spotornese, società di pesca sportiva, in località Molo Sant’Antonio, il CEA Riviera del Beigua, in sinergia con l’Amp Isola di Bergeggi, ha organizzato per i ragazzi del campo scuola, una mattinata dedicata alla scoperta degli ambienti marini e delle specie animali e vegetali che lo popolano. Nonostante le avverse condizioni meteo marine che hanno impedito l’attività di snorkeling, i ragazzi hanno potuto “immergersi”, tramite immagini e video, nell’ambiente tipico del Mediterraneo, scoprendo la bellezza dei nostri fondali.

Un’esperienza divertente e formativa in uno sfondo naturalistico di particolare importanza e pregio.