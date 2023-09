Roberto Rebuffello e Alberto Bellavia vincono i “Music In the world Awards 2023”: suoneranno a Francoforte

Cairo Montenotte. “Grande gioia per un grande risultato”. Così Roberto Rebuffello e Alberto Bellavia riassumono la soddisfazione per la vittoria ai “Music In the world Awards 2023”. I due valbormidesi che, insieme formano i “The duet”, hanno primeggiato nella categoria Jazz e lo scorso weekend sono stati premiati a Roma.

Grazie al successo in questo concorso internazionale, il duo avrà la possibilità di esibirsi in concerto a Francoforte: “Andremo in Germania a febbraio 2024 – ci racconta Roberto – e forse, ma è ancora da confermare, potremo suonare anche al teatro Marcello a Roma”.

Due luoghi importanti, ma i due valbormidesi sono già abituati a portare la loro musica in giro per il mondo. Nel 2012 si sono esibiti a Vienna alla Bösendorfersaal presso la Mozart’s House e alla Kaisersaal presso la Klavier Galerie. L’anno successivo hanno partecipato al Fara Music Festival e al Festival delle Colline di Prato. E nel 2014 varie esperienze a New York: hanno portato la loro musica alla William A. Morris School, a Staten Island, alla Church Street School for Music and Art. E soprattutto al Carnegie Hall, una delle più importanti sale da concerto di musica classica e leggera a livello mondiale. Nel 2015 hanno partecipato anche al Festival Jazz di Avignone.

Inoltre, hanno vinto il primo premio al 4° Concorso Nazionale indetto dalla Radar Record (Egea) e sono stati finalisti al 17 ° USA Songwriting Competition, nella categoria strumentale, con il brano “Osvald Variation’s” da loro composto.

I due musicisti che si definiscono “amici fraterni”, suonano insieme da 20 anni, spaziando tra la musica jazz classica, quella contemporanea e improvvisata: “Per noi suonare è un piacere, ci divertiamo tantissimo – afferma Roberto – e ci mettiamo sempre in gioco per dare un buon esempio ai nostri allievi”

Entrambi, infatti, oltre ad essere laureati al conservatorio, sono docenti alle scuole medie di indirizzo musicale: Alberto insegna pianoforte a Mondovì e Roberto saxofono a Racconigi. Ma non solo, Alberto è anche compositore di colonne sonore, premiate in vari festival. Mentre Roberto fa parte anche del gruppo “Animal House Band”.

Quattro i dischi all’attivo per il duo savonese (The long journey of the snail – 2015; The Duet Live – 2013; La Stanza delle Marionette – 2012; Jokes in the Sky – 2011) che proprio a Francoforte vorranno inciderne un altro. “Con noi a Roma c’era anche il nostro fonico Luca Toffani che ha curato la parte della registrazione di tutti i nostri album e ci segue sempre nei nostri tour, verrà anche a Francoforte dove vogliamo incidere un disco live che uscirà il prossimo anno”, ci svela Roberto.

Dopo la grande soddisfazione di Roma, quindi, i due valbormidesi pensano già ai progetti futuri, con il solito entusiasmo che li ha contraddistinti in questa lunga e ricca carriera.