Risultati e classifiche di Eccellenza e Promozione

Eccellenza (1^ giornata)

Il campionato di Eccellenza, tornato a 16 squadre, si apre con due sorprese. Sia la Cairese sia l’Imperia, le favorite secondo molti, hanno iniziato con una sconfitta. Fatali le trasferte di Arenzano e di Sestri Levante contro il Rivasamba. Partenza sprint, invece, per il Campomorone Sant’Olcese. La squadra di Alessi cala il poker contro la neopromossa Sammargheritese. Vittorie in trasferta per Genova Calcio e Angelo Baiardo. Il Pietra Ligure viene beffato allo scadere in trasferta a Taggia. Spicca l’assenza di pareggi.

Arenzano 2 – Cairese 1 (cronaca); Busalla 1 – Athlet

ic Club Albaro 3; Campomorone Sant’Olcese 4 – Sammargheritese 1; Forza e Coraggio 0 – Angelo Baiardo 2; Rivasamba 2 – Imperia 1; Serra Riccò 0 – Genova Calcio 1; Taggia 1 – Pietra Ligure 0; Voltrese 3 – Golfoparadiso 1.

Promozione “A” (1^ giornata)

Quattro pareggi nel campionato di Promozione. Il successo più largo è della Sestrese di mister Valmati, che cala un pokerissimo al neopromosso Quiliano&Valleggia. Bel debutto della San Francesco Loano, squadra rinnovata dopo la fusione con il Soccer Borghetto. Subito vittoria sul Camporosso. Buon pari del Ceriale in trasferta a Ventimiglia.

Carcarese 2 – Legino 2; Campese 1 – Praese 4; Celle Varazze 1 – Finale 1 (cronaca); New Bragno 0 – San Cipriano 0; Pra’ FC 1 – Pontelungo 2; Quiliano&Valleggia 0 – Sestrese 5; San Francesco Loano 3 – Camporosso 1 (cronaca); Ventimiglia 2 – Ceriale 2.