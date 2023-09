Riapre la caccia in Liguria, l’Osservatorio Savonese Animalista: “Nuova strage di animali assicurata”

Provincia. Si apre anche in Liguria, domani 17 settembre, la stagione venatoria 2023/24, secondo il calendario varato dalla giunta regionale lo scorso maggio.

Secondo la Lega Abolizione Caccia (LAC) “sono numerosi anche quest’anno i problemi di mancata tutela faunistica, anche correlati all’impatto sulla fauna degli abbattimenti effettuati a scopo ludico. Nel 2022, secondo dati ufficiali, i cacciatori liguri erano scesi ad un totale di 12.019 unità, così ripartiti per provincia di residenza : 4.182 a Genova, 3.046 a Savona, 2.692 ad Imperia, 2.096 a La Spezia. Al crollo degli appassionati, non rimpiazzato dalle giovani generazioni, non corrispondono miglioramenti dal punto di vista gestionale del nostro patrimonio faunistico, anche con riguardo al passaggio di competenze e personale dalle Province alla Regione, a seguito della squinternata riforma ‘Delrio’ del 2014″.

“Da anni – concludono – è carente la manutenzione delle tabellazioni perimetrali delle zone di divieto venatorio (parchi regionali, oasi di protezione, zone di ripopolamento); il personale di vigilanza prima in capo alle polizie provinciali, ora soppiantato dal servizio di vigilanza regionale, si è ridotto ad un terzo rispetto a 15 anni fa, oltre ad essere destinato dalla politica prevalentemente al controllo del cinghiale, anziché al contrasto del bracconaggio, ancora intenso, soprattutto verso ungulati come il capriolo. Le varie specie di turdidi e la beccaccia sopportano in Liguria la pressione venatoria più alta, rispetto ad altre specie. Quest’anno è entrato in vigore anche il Regolamento europeo 2021/57 che, per la prevenzione del saturnismo indotto negli uccelli acquatici dal piombo rilasciato nell’ambiente, vieta l’impiego di cartucce a pallini di piombo in stagni, laghi, acquitrini ed altre zone umide. La Liguria è interessata da questi divieti soprattutto nei comuni di Luni e Sarzana, ove i contravventori rischiano la denuncia per violazione dell’art. 674 del codice penale sul “getto pericoloso di cose”.

Critico anche l’Osservatorio Savonese Animalista (OSA): “I temporali di mercoledì sera non attenuano la lunghissima siccità che ha colpito questa estate la Liguria, l’acqua scarseggia ovunque e la fauna selvatica è in grave sofferenza. E sono bruciati centinaia di ettari di boschi e campagne, in cui sono morti milioni di animali ed altri, sopravvissuti fuggendo dalle fiamme, si trovano in zone sconosciute e con carenza di cibo ed acqua. L’articolo 19 della legge quadro nazionale sulla caccia consente alle regioni di vietarla o ridurla per determinati periodi al verificarsi di ‘sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche'”.

“Eppure domani la caccia inizierà regolarmente – spiegano -, malgrado gli alberi abbiano ancora un folto fogliame e la visibilità nei boschi sia di poche decine di metri e saranno probabilmente presenti escursionisti, biker e, soprattutto, cercatori di funghi, con il diritto di fruire della natura senza rischi. Dalle 6,15 (è ancora notte) alle 19,15 (è quasi notte!), grazie ad un calendario approvato dalla giunta regionale nel solo rispetto delle esigenze venatorie, i cacciatori potranno sparare, tre giorni alla settimana (e a loro scelta per la fauna migratoria), esclusi martedì e venerdì, a lepri, conigli selvatici, quaglie, starne, pernici rosse, merli, fagiani, colombacci, germani reali, gallinelle d’acqua, tordi bottacci, folaghe, alzavole, codoni, fischioni, mestoloni, marzaiole, canapiglie, frullini, beccaccini, cornacchie, gazze e ghiandaie; e dal primo di ottobre si aggiungeranno altri bersagli: allodole, beccacce, tordi sassello, cesene, porciglioni, fagiani di monte maschi, volpi”.

“Per OSA l’unica buona notizia per la fauna è che i cacciatori sono ogni anno sempre meno e sempre più anziani, salvo qualche donna in più; ma la strage di animali è assicurata dall’esagerato tetto massimo di abbattimenti: potranno uccidere ‘solo” fino a 25 capi al giorno. Ed il primo ottobre, con i limiti e le prescrizioni del commissariato per la peste suina, si aprirà la caccia al cinghiale, con fucili ancora più pericolosi perché a munizione intera e gittata di diverse centinaia di metri; gli animali scapperanno per decine di chilometri, si disgregheranno i grossi branchi e tutte le femmine potranno andare in calore e poi partorire migliaia di cuccioli, invece dell’unica cucciolata della capobranco originaria. Se poi, come pare, la recinzione antivirus non è ancora stata completata, alcuni soggetti potranno entrare o uscire nelle/dalle zone rosse e incrociare altri individui, favorendo la diffusione della malattia tra sani ed infetti“, concludono.