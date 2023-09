Rilancio per il museo paleontologico di Ceriale, i “Summer Lab” aumentano i visitatori

Il Museo Paleontologico Silvio Lai di Ceriale, la cui gestione dei servizi è affidata alla Società Innovative Multiservice, ha registrato nei mesi estivi di giugno, luglio e agosto un ottimo numero di presenze, annotate soprattutto durante i Summer Lab.

Sono stati infatti numerosi i visitatori che durante l’estate hanno apprezzato i fossili conservati all’interno del museo e altrettanti i bambini che hanno partecipato ai laboratori, quali visita notturna al museo, caccia al tesoro e attività didattiche.

“Le attività di gestione del museo, unite ai laboratori creativi, hanno garantito così un’ottima fruizione e valorizzazione del Comune stesso di Ceriale, a seguito di una strategia di marketing ben promossa e sponsorizzata” affermano dal museo, situato nell’area del borgo di Peagna, frazione cerialese.

Dunque positivi i risultati raggiunti sul rilancio dell’attrazione turistico-culturale, con l’obiettivo di consolidare questo trend positivo nei prossimi mesi, anche per le azioni in atto da parte della stessa amministrazione comunale per la valorizzazione e promozione di tutto il comprensorio dell’immediato entroterra, come l’area naturalistica e gli interventi sui sentieri il settore outdoor.

A visitare i reperti paleontologici del Rio Torsero sono stati per la maggior parte visitatori provenienti dall’Italia, così come lo sono stati per la maggiore i partecipanti ai laboratori. Vista la grande affluenza registrata, i laboratori verranno anche riproposti per il mese di settembre, nei giorni di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10.

Dal 1 al 31 settembre il Museo di Ceriale rimarrà aperto tutti i giorni, tranne il lunedì e il mercoledì: aprirà il martedì, il giovedì e il sabato, dalle 16.00 alle 19.00, il venerdì dalle 21.00 alle 23.00, e la domenica dalle 10.00 alle 12.00.