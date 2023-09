Rigassificatore, un lettore: “Non capisco questo accanimento. Inquinamento zero e pericolo irrilevante”

Io non riesco proprio a capire tutto questo accanimento contro il rigassificatore.

Starà a 4 km dalla costa, quindi impatto visivo non superiore a quello delle varie grandi petroliere, carboniere ed altre navi cargo che da sempre si avvicendano alla fonda lì davanti, ben più vicine alla costa, od ormeggiate in porto e spesso con carichi pericolosi.

Inquinamento zero.



Pericolo per Vado e per la costa irrilevante, comunque ben inferiore a quello di installazioni a terra già esistenti o di carichi pericolosi che transitano tranquillamente su strada e su rotaia in mezzo alle case, o stazionano in porto.

Le tubazioni andranno a sommarsi alle migliaia di km di metanodotti che già attraversano in lungo ed in largo tutta l’Italia e tutta l’Europa, senza allarmare nessuno.

Quindi non riesco a condividere questo “Nimby”, questa ennesima levata di scudi contro qualcosa di necessario, che ovviamente nessuno vorrebbe nel proprio terreno, ma piuttosto in quello del vicino, per questione di principio, per bastiancontrariaggine a prescindere, o per motivi politici…

Emilio Barlocco