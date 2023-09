Rigassificatore, l’ex consigliere Aschero a Toti: “Rischia di mettere in ginocchio l’economia turistica dell’intero comprensorio”

Egr. Governatore Toti Buongiorno.

Lei e la sua Giunta Regionale volete far approvare un progetto per posizionare una nave rigassificatore (la Golar Thundra) a meno di 3 km dalla Spiaggia della Città di Savona.

Questo intervento costituisce un pericolo sanitario, ambientale e rischia di mettere in ginocchio l’economia turistica dell’intero comprensorio savonese facendo perdere centinaia di posti di lavoro nel settore turistico, commerciale ed agricolo.

La popolazione non è stata in alcun modo informata o resa parte di questo progetto. Siamo sorpresi da questo progetto devastante per tutta la Comunità e l’economia Savonese. L’iter approvativo è stato fatto partire di nascosto non solo rispetto alla cittadinanza, ma anche rispetto agli Enti Locali.

Ricordo che

-la Golar Thundra (con serbatoi a membrane) non è stata progettata per il trasferimento del gas off shore (a largo della costa);

-la VIS Valutazione di Impatto Sanitario non ha valutato adeguatamente la situazione sanitaria pregressa (studio CNR e altri) determinando pertanto una potenziale sottostima degli impatti (da sottolineare che la Giunta regionale, contravvenendo al principio di precauzione, non attende l’esito di primo grado del processo Tirreno Power previsto tra due mesi per l’accusa di disastro ambientale);

-sono stati esclusi dalla Conferenza dei Servizi diversi Comuni, in realtà competenti per rischio ambientale in base alla popolazione potenzialmente esposta agli effetti;

-l’impianto di regolazione a Valleggia sarà vicinissimo ai depositi della Sarpom, con ciò disattendendo il principio di precauzione e presumibilmente anche la normativa Seveso;

-la distanza di sicurezza di 3 km dalla terraferma è largamente insufficiente (in altri Comuni il rigassificatore è progettato a 22 km, ennesimo elemento che dimostra come il nostro territorio non sia adatto a questo progetto);

Oltre ai rischi incidente rilevante, non bisogna dimenticare i numerosi danni all’ambiente marino, (sostanze inquinanti, modifica della temperatura delle acque, ecc), al settore ittico, all’agricoltura, soprattutto al settore turistico, ricettivo, balneare, e indirettamente quindi anche al commercio, al terziario che provocherà la perdita di tantissimi posti di lavoro.

Noi Cittadini, la nostra Comunità ed il nostro territorio ha già pagato prezzi pesantissimi dal punto di vista sanitario e sociale a seguito dell’attività della centrale termoelettrica di Vado – Quiliano. Noi Cittadini Savonesi siamo completamente contrari a questo nuovo pericolosissimo progetto per la Comunità Savonese e ci impegneremo in tutti i modi per contrastarlo e non farlo approvare. Non approvate questo devastante progetto per la Comunità e l’economia Savonese.

Giampiero Aschero