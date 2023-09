Liguria. “Capisco la pressione dei territori, la difficoltà di difendere alcune scelte, ma noi abbiamo il dovere di cambiare questo Paese, di cambiarlo in meglio e mettere in sicurezza 59 milioni di famiglie italiane che fanno fatica a pagare le bollette. Non può essere l’egoismo la rotta di questo centrodestra. Sicuramente non la pensano come me e non è la mia visione di centrodestra la loro”.

E’ la stoccata politica del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti rivolta agli alleati di coalizione che oggi, durante la seduta monotematica del Consiglio regionale, hanno votato contro il progetto del nuovo rigassificatore a Vado Ligure, nel corso di una seduta infuocata dalle proteste delle associazioni e comitati del territorio e dallo scontro maturato tra la stessa maggioranza e le minoranze nel corso del dibattito in aula.

E il governatore e commissario per la realizzazione del progetto Giovanni Toti rincara la dose: “Si fa protesta contro i campi eolici, i pannelli solari, i tunnel dell’alta velocità tra Lione e Torino, come si protestava contro la Tap sulle coste pugliesi e ricordo a tutti che se non ci fosse stata avremmo passato un inverno più complesso”.

“Immagino che ci saranno proteste quando le dorsali adriatiche dei gasdotti verranno aumentate. La protesta è assolutamente legittima, molto spesso cavalcata da qualcuno per opposizione. Tuttavia credo che, se i grandi partiti, le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali imparassero che su alcuni temi nazionali occorre dialogare nelle rispettive responsabilità e poi remare nella stessa direzione, faremmo solo il bene del Paese. Purtroppo non la vedo” conclude.

E a supporto del presidente ligure arriva anche il leader di Noi moderati Maurizio Lupi: “Voglio dire al governatore della Liguria Giovanni Toti di non credere a chi gli dice che sul progetto del rigassificatore di Vado è solo. Con il gruppo di Noi moderati siamo con lui, insieme a milioni di cittadini che si sono stancati di sentir dire da amministratori poco responsabili sempre e solo no, per paura o perché pressati da chi ostenta tesi pseudoscientifiche, che con la realtà hanno poco a che fare ma vogliono solo alimentare le paure e i sospetti”.

Rigassificatore, protesta in Regione

“Dobbiamo andare oltre alla logica nimby – not in my back yard, non nel mio cortile – e imparare che ci sono sicuramente molti vantaggi nell’accogliere nuove proposte energetiche che taglieranno le bollette a tutto vantaggio dei cittadini liguri” conclude Lupi.

“Il consiglio regionale oggi è stato paradossale. C’erano quelli che avevano diritto di protestare e avevano ragione di chiedere alla politica maggiore chiarezza e di essere informati: e questi sono i cittadini. Poi c’erano quelli che hanno torto e sono coloro che, usando le paure della gente, pensano di generare consenso politico”. E’ dura la replica di Angelo Vaccarezza, capogruppo della Lista Toti Liguria, alle posizioni strumentali assunte dall’opposizione, il cui ordine del giorno che avrebbe impegnato la giunta a esprimersi contro il rigassificatore di Vado, è stato respinto.

Una posizione forte e motivata quella di Vaccarezza: “Oggi alle domande precise su cosa pensassero del sistema energetico nazionale, i consiglieri di minoranza hanno solo risposto: No a Vado. Sì, ma sui rigassificatori, siete favorevoli o contrari? No a Vado. Ma c’è un rigassificatore nella nostra regione che è a Porto Venere, una delle perle della nostra terra? No a Vado”.

Concreta anche la risposta a chi, speculando sulle paure, oggi prefigura scenari apocalittici per la sicurezza e l’ambiente: “Noi abbiamo ritenuto giusto aprire una valutazione sul fatto di avere un rigassificatore al largo della nostra costa – continua Vaccarezza -. Ma ci sono più di 50 enti e soprattutto una procedura nazionale di Via, di valutazione di impatto ambientale, che dovranno dare tutte le garanzie, sotto ogni profilo (ambientale, politico, sociale, culturale, economico, della sicurezza), ai cittadini di quelle zone. Via nazionale che non ha fatto Ravenna e non ha fatto Livorno, per accogliere gli stessi impianti, e che invece noi in Liguria faremo. Essere contro oggi è semplicemente essere contro qualcosa che non si conosce” conclude il capogruppo di maggioranza in Regione.