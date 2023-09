Rigassificatore, Toti: “Interessati 50 enti pubblici, al lavoro per le opere compensative”

Liguria. “Prosegue il dialogo che è cominciato. L’iter amministrativo oggi va avanti. Siamo al lavoro per individuare le opere compensative, per dare il giusto riconoscimento ai Comuni interessati dall’opera”. Lo ha detto il commissario straordinario al rigassificatore Giovanni Toti a margine della visita a Genova del ministro all’ambiente e alla sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.

“Stanno andando avanti gli incontri tecnici coi comuni interessati dal tracciato e dai lavori propedeutici all’arrivo della nave – ha continuato Toti -. Il ministero ha aperto la valutazione di impatto ambientale da cui dipenderà il prosieguo dell’iter amministrativo”.

Ha ribadito che il progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale: “Dal punto di vista della sicurezza, detto che abbiamo già rassicurato i Comuni fuori dall’area di competenza ma comunque interessati, gli incontri andranno avanti, il ministero del frattempo porterà avanti la procedura di Via in cui si potranno portare osservazioni“.

Per quanto riguarda le opere compensative Toti ha aggiunto: “Abbiamo attivato un primo screening di opere sul territorio che è già molto infrastrutturato ma ne ha ancora bisogno, abbiamo chiesto un primo elenco di opere coerenti, strategiche e coerenti con la competitività del sistema portuale che opera: opere a mare, difesa costiera, strade, attività aggiuntive al porto (si è spesso parlato di porto turistico). Raccoglieremo i desiderata, poi abbiamo davanti un certo numero di mesi per esaminare quali potrebbero essere le opere contenute in un accordo di programma con una tempistica”.

“Questo impianto con la nave rigassificatrice fa parte di accordi e impegni precedenti a questo governo. Si tratta di fare una valutazione approfondita con il territorio per cogliere un’opportunità di sviluppo, attraverso una sorta di incentivi, più che compensazioni. Per questo ho invitato il Commissario, che ha dato bene le coordinate dell’azione dei prossimi tre anni, a raccogliere i progetti delle realtà locali, dei Comuni e della Provincia rispetto alla zona ad ovest di Savona. Certamente questa nave rigassificatrice è importante per il Paese, ma dev’essere anche un contributo alla valorizzazione delle aree interessate“, così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin al termine dell’incontro a cui hanno preso parte anche i tecnici della struttura commissariale, l’assessore regionale all’Ambiente e Infrastrutture Giacomo Giampedrone e, in relazione al tema dei depositi chimici, il sindaco di Genova Marco Bucci.