Rigassificatore, Toti: “Giusto chiarire i dubbi, ma non ha senso soffiare sulle paure dei cittadini”

Savona/Vado Ligure. “Chiarire i dubbi è giusto, soffiare sul vento delle paure dei cittadini non ha senso e non ha dignità che lo facciano partiti che hanno governato e che ambiscono a governare”. Lo ha ribadito il presidente di Regione Liguria e commisario per il rigassificatore Giovanni Toti.

L’impianto è al centro delle polemiche di partiti politici e imprese del territorio, oltre che di centinaia di cittadini. La nave rigassificatrice si sposterà dal porto di Piombino (dove si trova ora) al largo della costa savonese (2,8 chilometri dal capoluogo e 4 km da Vado Ligure).

E ancora una volta ricorda che la necessità nasce per rispondere all’emergenza energetica: “Siamo qua per spiegare a tutti che quello che stiamo facendo è qualcosa che serve all’Italia, alla Liguria a Savona. Se ci sono dubbi è giusto chiarire fino in fondo, ma non dobbiamo farlo solamente noi, anche il governo e Snam. Noi stiamo solamente agevolando qualcosa pensato dal governo Draghi e dal ministro Cingolani, quando imprese e famiglie italiane soffocavano per il costo eccessivo delle bollette”.

Il progetto sarà sottoposto a VIA: “E’ chiaro che occorre dare certezze a tutti i cittadini che non ci sono rischi, ma lo sottolineo ancora una volta. Questo processo di autorizzazione, a differenza di Piombino e Ravenna, passerà per una valutazione di impatto ambientale e quindi avrà garanzie in più“.

“Abbiamo molti mesi di iter amministrativo, in cui tutti si potranno esprimere. Chi è d’accorso con i rigassificatori ma non a casa mia gli rispondo che io sono d’ìaccordo per diminuire l’inflazione, evitare che crescano le bollette ma non a quella persona che evidentemente non ha nessuna idea del senso di solidarietà e paese”, ha concluso Toti.