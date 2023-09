Rigassificatore, Toti “fugge” dal Consiglio regionale. Interpellanza al governo

Savona/Vado Ligure. “I primi cittadini del comprensorio savonese si stanno muovendo per informare i cittadini sui rischi del progetto del rigassificatore e il commissario straordinario Toti ha paura di un confronto con il territorio“. Lo dichiara – come riporta Ansa – il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello a margine del consiglio regionale, dove ha presentato un’interrogazione sul tema. In consiglio, però, erano assenti per ‘impegni istituzionali’ sia il presidente Giovanni Toti che l’assessore regionale Giacomo Giampedrone che hanno rassicurato daranno risposta scritta.

“Toti ha fatto un passo indietro: prima ha garantito la sua presenza agli incontri sui territori, poi ha cambiato idea”, prosegue Arboscello. Il consigliere ha chiesto poi i motivi di questa scelta? E aggiunge ancora: “Visto che Toti ha annunciato una diretta su Facebook domani pomeriggio, chiederò di rispondere in quella sede“. Poi conclude con un commento sulla candidatura di Carlo Freccero come sindaco di Vado Ligure: “E’ una candidatura legittima contro il rigassificatore, una posizione già espressa dal Pd savonese e da quello ligure, però le elezioni amministrative non possono diventare un referendum sul Sì o No al rigassificatore”.

Replica l’assessore regionale Marco Scajola: “La polemica sollevata da Arboscello in merito alla mancata risposta in consiglio regionale sull’ interrogazione sul collocamento a Vado Ligure della nave Golar Tundra è assolutamente inutile e priva di fondamento perché, se il consigliere volesse, potrebbe avere la risposta scritta all’interrogazione sul rigassificatore già domani. Ricordo anche al Pd che oggi in consiglio erano presenti sei assessori su sette con il presidente Toti impegnato con il ministro Piantedosi e con l’assessore Giampedrone convocato a Roma dal Ministero dell’Ambiente. Impegni istituzionali, quindi, improrogabili”.

La questione approda anche alla Camera dei Deputati con una interpellanza del Movimento Cinque Stelle. “Il Commissario straordinario Toti vuole a tutti i costi imporre a Vado Ligure, continuiamo a leggere dichiarazioni vaghe e generiche, inframezzate dai soliti toni paternalistici e – peggio – dagli insulti come sempre indirizzati a chiunque non è allineato con il suo pensiero. I cittadini sono preoccupati: serve trasparenza sul percorso autorizzativo cui dovrà essere sottoposta l’installazione dell’impianto di rigassificazione e serve subito”, ha commentato il deputato Roberto Traversi, primo firmatario dell’interpellanza.

“In particolare – spiega – facciamo presente che lo spostamento dell’impianto FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) obbliga il proponente a una valutazione ex-novo degli impatti sull’ambiente circostante e alla richiesta di un’autorizzazione integrata ambientale per nuova installazione. Non solo: non si può infatti escludere a priori l’obbligo della Valutazione dell’impatto sanitario poiché, nel caso di specie, il progetto è ricompreso al punto 1 dell’Allegato II (“Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, nonché terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto”)”.

Il M5S “impegna il Governo a fornire al Parlamento precise informazioni in merito al percorso autorizzativo previsto dalla normativa vigente per lo spostamento della Golar Tundra; a valutare l’opportunità, in termini di scelte energetiche, di investire risorse per la realizzazione di un impianto per l’approvvigionamento di fonti energetiche di tipo “fossile” fortemente climalteranti, tenendo conto degli impegni assunti a livello europeo e internazionale per garantire la neutralità climatica al 2050; e a condividere le scelte con i territori su cui tali scelte ricadono, fornendo adeguata informazione ai cittadini, al fine di valutare al meglio tutte le considerazioni di impatto ambientale”.

“I Ministeri competenti rispondano in Aula ai quesiti posti anche dalla cittadinanza: i 16mila “NO” dello scorso fine settimana devono essere ascoltati. Non si liquidano i timori con frasi fatte e banali: servono risposte credibili e soprattutto serve la massima trasparenza in fatto di sicurezza”, conclude Traversi.

“La nave rigassificatrice Golar Tundra ha una capacità di stoccaggio pari a circa 170.000 metri cubi, è lunga circa 292,5 metri e larga 43,4 metri. Sarà necessario costruire il tratto di condotta sottomarina per il trasporto del gas che avrà una lunghezza di 4,2 chilometri. Si tratta di un progetto impattante per il territorio savonese e che rischia di entrare in contrasto con l’area marina protetta di Bergeggi e l’ecosistema circostante dove si sviluppa, fra l’altro, una superficie coralligena e precoralligena che va preservata” rincarano i deputati del Partito Democratico Andrea Orlando, Valentina Ghio, prima firmataria dell’interrogazione e Luca Pastorino, che hanno presentato in Commissione alla Camera una richiesta di chiarimenti al Ministro dell’Ambiente Fratin.

“Le comunità locali e la popolazione dei territori hanno prodotto osservazioni molto critiche in queste settimane per esprimere il proprio dissenso e i propri timori. È importante che il Ministro all’Ambiente Pichetto Fratin chiarisca se sono state fatte tutte le valutazioni ed eventuali verifiche sulle possibili interferenze del rigassificatore con l’ecosistema marino circostante e come si intende intervenire”.

“Le criticità evidenziate – sottolineano Orlando, Ghio e Pastorino – riguardano soprattutto il tema della compatibilità di un impianto di questa tipologia con le caratteristiche morfologiche, ambientali, oltre che di sviluppo di quel territorio e con un’Area Marina protetta che comprende sia le acque che circondano l’isola di Bergeggi, sia il tratto di mare che giunge sino alle coste di Punta Maiolo e di Punta Predani. Un’area protetta che la Regione aveva addirittura intenzione di ampliare, ampliamento che ora però si è arenato nonostante l’ok da parte del Comune di Bergeggi. Le amministrazioni locali da tempo stanno portando avanti un percorso di transizione, puntando su uno sviluppo turistico che il rigassificatore potrebbe far arretrare”.

“Di fronte a queste peculiarità del territorio e del suo mare – concludono i deputati PD – è indispensabile che si verifichi se il progetto in questione sia compatibile con le esigenze di tutela della biodiversità dei fondali dell’area marina protetta di Bergeggi e se i sistemi di ancoraggio e di collegamento, non interferiscono, anche se non dovessero essere all’interno dell’area protetta, con la necessaria esigenza di protezione dell’ecosistema fragile e unico dell’area e delle zone circostanti. È necessario capire se sono state fatte tutte le valutazioni ministeriali prima di dare l’idoneità a questo sito per collocare la nave rigassificatore. La costa tra Savona e Vado va protetta e non svenduta”.

Anche il segretario provinciale della Cgil Andrea Pasa commenta l’annuncio della diretta su Facebook in programma domani pomeriggio: “Il coinvolgimento e la partecipazione delle persone è fondamentale. Soprattutto in un momento dove la sfiducia verso la politica e le istituzioni è drammatica. Toti continua a delegittimare le istituzioni locali, i sindaci, il sindacato confederale ma più in generale le comunità savonesi”.

“Non è accettabile e per questo è necessario contrastare questo modello che “esclude” invece di “includere”. Vale oggi per il rigassificatore ma vale più in generale per la vita democratica del paese. Diciamo no a questo modello, diciamo no a questo ennesimo schiaffo e ribadiamo che le scelte delle politiche di sviluppo del territorio le si devono costruire e discutere con le comunità del territorio e con chi le rappresenta” conclude il sindacalista.