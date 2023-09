Rigassificatore, Toti assente alla commissione consiliare a Savona. Russo: “Non viene qui, ma annuncia una diretta Facebook”

Savona. “E’ estremamente grave che il presidente Toti abbia rifiutato di venire in questo consesso. Questo è un argomento sentito, non riguarda solo gli addetti ai lavori”. Il sindaco Marco Russo ancora una volta attacca il commissario straordinario al rigassificatore Giovanni Toti, invitato, ma assente (come tutti gli altri soggettii invitati) alla seduta della commissione consiliare di oggi pomeriggio.

Oltre a Toti l’invito era rivolto ai tecnici di Snam, Rina, Autorità Portuale, Capitaneria di Porto, il comando provinciale dei vigili del fuoco, l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, l’area Marina Protetta dell’isola di Bergeggi. “Il commissario per l’ennesima volta si è rifiutato di venire sul territorio a spiegare come mai è stato deciso lo spostamento della nave”, ha commentato il presidente della commissione consiliare Marco Lima.

Nella risposta all’invito Toti ha scritto: “Sono in programma una serie di incontri, presso la sede di Regione Liguria, dove i rappresentanti delle amministrazioni locali possono ricevere l’illustrazione del progetto e tutto il supporto tecnico del caso da parte di codesta struttura e dei tecnici dalla stessa individuati. In particola si rammenta che in data 7 settembre si è svolto l’incontro con il Comune di Savona cui ha partecipato il sindaco Marco Russo in rappresentanza dell’Ente e che rimane l’interlocutore preferenziale proprio per il suo ruolo istituzionale“.

Russo poi cita l’appuntamento di domani pomeriggio sulla pagina social del governatore: “Il presidente Toti non viene in questa seduta ma annuncia una diretta Facebook, con tutto il rispetto per le nuove forme di comunicazione, è intollerabile che la democrazia si risolva in una diretta facebook. E’ doppiamente offensivo non venire qui e fare questo annuncio“.

Il Comune di Savona ha nominato i consulenti per lo studio dell’impatto sanitario e degli inquinanti in atmosfera. E il sindaco di Savona ha esortato ancora una volta Toti a fermarsi.

La nave rigassificatrice sarà spostata dal porto di Piombino (dove si trova ora) al largo della costa savonese (2,8 chilometri dal capoluogo e 4 km da Vado Ligure) a partire dalla seconda metà del 2026.

Presenti anche decine di savonesi sia in sala consiliare, in sala Rossa e nell’atrio comunale per seguire la seduta.

Il consigliere comunale Maurizio Scaramuzza: “La risposta del territorio l’abbiamo vista domenica. Non sappiamo qual è la situazione, se la nave verrà messa cerchiamo di fare in modo che la nave venga messa in sicurezza”. La replica dei presenti: “Non lo vogliamo“.

Il consigliere comunale Daniela Giaccardi evidenzia: “E’ chiaro che ci sono ragioni politiche. Il fatto che oggi non sia presente nessuno, è significativa del fatto che di questa zona non interessa a nessuno”. Il collega Fabio Orsi prosegue: “E’ possibile che la Ligura debba avere il 40% dei processi di rigassificazione di tutta Italia? Mi auguro che ci sia chi possa sottolineare che questo progetto non va fatto”. E conclude: “Per me non è una battaglia politica, ma di tutela del territorio“.

Prima della seduta della commissione consiliare decine di persone si sono ritrovate in piazza Sisto per dire “No al rigassificatore”.