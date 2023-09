Rigassificatore, Sinistra Italiana presenta le osservazioni: “Palese contrastro con turismo, attività agricole e commerciali”

Savona. Come Sinistra Italiana “abbiamo deciso di presentare al Commissario Straordinario le osservazioni in merito al rigassificatore di Savona-Vado. Lo abbiamo fatto sottolineando le problematiche di tipo tecnico che abbiamo evidenziato in ogni occasione a nostra disposizione, per il palese contrasto alle attività turistiche, agricole, ittiche e commerciali che sono elemento fondamentale dell’economia del comprensorio savonese”. Lo hanno dichiarato Carla Nattero, segretaria regionale Sinistra Italiana Liguria, e Walter Sparso, coordinatore provinciale Sinistra Italiana Savona.

Abbiamo sottolineato la mancanza di sufficienti tutele dal punto di vista ambientale, sia per quanto riguarda l’atmosfera, sia per quanto riguarda le acque. Non da ultimo un impianto di questo tipo “ignificherebbe puntare per l’ennesima volta sul fossile. Una scelta rivolta al passato che ritarda la transizione energetica che dobbiamo compiere per il nostro futuro”.

“Per tutte queste ragioni riteniamo incompatibile questo impianto con l’idea di sviluppo che il territorio ha il diritto di decidere per il proprio futuro”, hanno concluso.